Romário propõe mudanças na lei de apostas e pede indiciamento de tio de Lucas Paquetá

O senador Romário (PL-RJ), relator da CPI das Apostas, recomendou o indiciamento de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá, por suspeita de manipulação de resultados. A votação do texto entregue à Comissão na terça-feira (18), que também cita outros empresários, está agendada para ocorrer nesta quarta (19).

Além de Tolentino, recomendou-se o indiciamento de William Pereira Rogatto e Thiago Chambó Andrade. O empresário Bruno Lopez não teve seu nome citado no documento devido a um acordo com o Ministério Público. Segundo o relatório, os acusados fazem parte de uma lista de “apostadores suspeitos”, enquanto o tio de Paquetá teria “recebido vantagens a partir de apostas combinadas”.

Romário ainda sugere a criação de novas leis e medidas preventivas no combate à fraude no futebol. Propõe-se, em documento, uma emenda constitucional e três projetos de lei a fim de fortalecer a legislação.

“Esta CPI evidenciou que praticamente todos os recentes escândalos de manipulação de competições estavam relacionados com apostas em eventos isolados, especialmente aqueles casos envolvendo atletas consagrados”, disse Romário.

Convocação à CPI

Bruno Tolentino ficou em silêncio ao ser convocado pela Comissão Parlamentar no ano passado, já sob acusação pelo crime de dar ou prometer vantagem para alterar o resultado de uma competição esportiva. A pena para este caso pode variar de dois a seis anos de prisão em caso de condenação.

Segundo o portal “UOL”, ele fez transações bancárias no valor de R$ 40 mil a Luiz Henrique por apostas combinadas. Ele investiu dinheiro nos cartões amarelos do ex-Botafogo, à época no Real Bétis, da Espanha, e de Lucas Paquetá, do West Ham, em jogos do Campeonato Espanhol e do Campeonato Inglês, respectivamente.

A investigação também apontou que o esquema envolvia familiares de Lucas Paquetá, incluindo seu irmão Matheus Tolentino Coelho de Lima. Ele, aliás, recebeu R$ 65 mil em dez transações suspeitas. Assim, o meia do West Ham, também sofre investigação na Inglaterra por supostamente ter se envolvido com manipulação de partidas na Premier League. O ex-jogador do Botafogo, aliás, não responde a nenhum processo na Europa.

Julgamento de Lucas Paquetá

O indiciamento citado primeiramente pelo ‘O Globo’ ocorre paralelamente ao julgamento de Lucas Paquetá, na Europa. Denunciado em maio do ano passado, o jogador do West Ham corre risco de banimento do futebol, visto que este é o desejo da Federação Inglesa de Futebol (FA) – ao menos de acordo com veículos da imprensa local.

Acusações formais da entidade inglesa indicam que o meia teria forçado cartões amarelos nas partidas diante do Leicester, no dia 12 de novembro de 2022; Aston Villa, no dia 12 de março de 2023; Leeds United, no dia 21 de maio de 2023, e Bournemouth, no dia 12 de agosto de 2023.