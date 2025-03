Renan Rinaldi celebra título do Candangão e assume: "falei que ia pegar dois"

O jejum sem títulos do Gama terminou com a conquista do Candangão 2025, neste sábado (29/3), após vencer o Capital nos pênaltis por 1 x 3. Se era preciso um feito heroico para o maior campeão do DF voltar a levantar um troféu depois de cinco anos de seca, o goleiro Renan Rinaldi assumiu o papel e foi o nome da partida, com três cobranças defendidas na decisão.

O paredão repetiu o roteiro que virou rotina no Distrito Federal, com os goleiros brilhando nas penalidades, e coroou a segunda passagem pelo alviverde. Iluminado, o jogador de 32 anos afirmou já saber que a estrela dele ia brilhar antes mesmo da partida acabar em 1 x 1 no tempo regulamentar e ir para os pênaltis.

“Ontem a gente fez uma célula e eu falei que a partida iria para os pênaltis e eu ia pegar dois. Acabou que eu menti e peguei três, mas assim foi ainda melhor, não vou reclamar”, celebrou ao Correio.



O goleiro ainda tem mais motivos para sorrir. Além de ser herói na 14ª conquista do Gama, ele ainda foi o protagonista na partida que marcou o novo recorde de público do Candangão, com 37.845 pessoas presentes na arquibancada do Mané Garrincha.

“É especial. Não tem nem o que falar, porque o sentimento é difícil de descrever. Passamos por muita coisa, por desconfiança, mas seguimos fazendo nosso trabalho e agora podemos coroar com o título. Melhor ainda por ser na frente dessa torcida imensa, que deu show hoje. Que eles continuem confiando no Gama, porque o projeto é muito bom”, acrescentou Renan.

A festa gamense ainda fica melhor no bolso do clube. O time recebeu a bolada de R$ 1,2 milhão pela conquista do Candangão 2025 e irá poder organizar a casa antes de 2026, com calendário completo para a disputa do estadual, da Série D e da Copa do Brasil.