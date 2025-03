Candangão 2025: em clima de derrota, Capital fica mais uma vez no quase

Capital bate na trave pela segunda vez na final do Candangão 2025. O empate por 1x1 no tempo regulamentar, levou a decisão pelo título para as penalidades máximas. Sem os melhores batedores em campo, o tricolor converteu apenas um gol na disputa, o goleiro Reynaldo até conseguiu defender um pênalti, mas não foi o suficiente para reverter o resultado.

Mais uma vez no quase, o Capital garantiu a Série D em 2026, o vice-campeão leva para casa R$400 mil reais como premiação. Agora o tricolor foca no calendário que ainda tem para ser cumprido em 2025, já que avançou para a terceira fase da Copa do Brasil e disputa o Brasileirão Série D.

Dono da pintura marcada ainda no primeiro tempo, Wallace Pernambucano analisou a baixa na equipe e focou no calendário da equipe pela frente. “No segundo tempo do jogo, nós baixamos mais as linhas e deveríamos ter pressionado mais eles lá em cima. Mas quem ganhou hoje foi o futebol, a torcida fez uma boa festa e é focar na Série D”, analisou.

Trazido no início da temporada para reforçar o Capital no ano de 2025, Matheuzinho lamentou a derrota.“É difícil, estamos tratando de uma final, são duas grandes equipes e, infelizmente, o jogo foi para os pênaltis e os nossos batedores já estavam de fora. Mas é levantar a cabeça, valeu o campeonato que nós fizemos e agora temos a Série D e seguimos na Copa do Brasil”, afirma.

O camisa 7 da equipe esteve entre os três artilheiros do Candangão, com 5 gols marcados, recebeu o troféu da artilharia do certame regional. O atacante, sem clima para as comemorações, agradeceu a premiação individual. “Fico muito feliz, agradeço aos meus companheiros por terem colaborado para que eu conquistasse o prêmio”, finalizou.