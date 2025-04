Capital inicia Série D com derrota; Ceilândia estreia contra o Goianésia

A marcação do experiente Aparecidense controlou o Capital no Estádio JK: mesmo assim, o time candango desperdiçou oportunidades de empatar a partida - (crédito: Ueslei Costa/Capital)

O futebol do Distrito Federal estreou com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Capital perdeu para o Aparecidense por 1 x 0 no Estádio Juscelino Kubitscheck, no Paranoá, pela primeira rodada do Grupo A5 da quarta divisão nacional. Stefano Pinho fez o único gol da partida contra os atuais vice-campeões do Candangão. Neste domingo, o Ceilândia iniciará a campanha pelo acesso diante do Goianésia, às 15h30, no Estádio Valdeir Oliveira, em Goiás.

O Capital sentiu o peso da estreia diante de um adversário tradicional na Série D. O Aparecidense ganhou o título nacional na temporada de 2021. Passou três anos na Série C e caiu no ano passado para a quarta divisão. Experiente, o time goiano comandado pelo ex-meia Lúcio Flávio, com passagem pelo Botafogo nas funções de jogador e técnico.

Houve equilíbrio no primeiro tempo. O jogo foi para o intervalo com resultado parcial de 0 x 0. Na etapa final, a expulsão do estreante Matheusão deixou o Capital com 10 jogadores aos 22 minutos do segundo tempo e começou a desequilibrar a balança.

O Aparecidense balançou a rede aos 39 com Stefano Pinho. Mário Henrique cruzou a bola para a área e Stefano Pinho cabeceou para abrir o placar no Estádio JK. Sob pressão, o Capital teve oportunidades para empatar a partida. Foram pelo menos quatro oportunidades e pelo menos duas defesas do goleiro Matheus Alves.

O goleiro Reynaldo avaliou a derrota na estreia. "Tivemos um jogador expulso, ao meu ver, injustamente. Era um lance para amarelo, não para vermelho da forma que foi. Quando você perde um jogador tão cedo no segundo tempo é natural a gente ir para trás e tentar explorar os contra-ataques. Foi o que aconteceu. Apesar disso tudo, a nossa equipe foi muito aguerrida. Lutou, batalhou, criou boas oportunidades e mereceu no mínimo o empate. A gente segue firme no propósito. A Série D está só começando", ponderou.

O Capital voltará a campo no próximo sábado contra um time conhecido: o Porto Velho. O time candango eliminou o time de Rondônia na segunda fase da Copa do Brasil. Portanto, será uma partida com sabor de revanche para os donos da casa no Estádio Aluizão, às 17h. "Temos condição técnica de ir para esse jogo fora de casa para fazer uma grande partida respeitando muito a equipe do Porto Velho para compensar esses pontos que nós perdemos em casa. É uma equipe muito qualificada e acostumada com o gramado deles", ponderou Reynaldo.

Insaciável no mercado, o Capital deve anunciar neste domingo mais uma contratação. Campeão do DF pelo Gama no mês passado, o zagueiro Pedro Romano defenderá o tricolor na quarta divisão do Brasileirão.

Ceilândia

Classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro como campeão candango no ano passado, o Ceilândia terá pela frente o Goianésia na primeira rodada do Grupo A5 neste domingo, às 16h, o Estádio Valdeir Oliveira. O Gato Preto tenta ir além da campanha de 2023, quando esteve muito próximo de alcançar as quartas de final e disputar o acesso. A campanha parou nos pênaltis contra o Caxias-RS, no Abadião.

O técnico Adelson de Almeida ganhou reforços importantes na intertemporada. O atacante Romarinho retornou ao clube para a disputa da Série D e tem tudo para ser uma peça-chave na campanha. No ano passado, o atacante de 34 anos fez a diferença com a camisa do clube com 17 gols em 28 jogos na Série D e na campanha do título no Campeonato do Distrito Federal.



FICHA TÉCNICA

Capital 0

Reynaldo; Vinícius, Lucas Oliveira, Richardson, Matheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho, Matheus Anjos (Moisés); Romarinho (Falcão), Matheusão e Rikelmi

Técnico: Roberto Fernandes

Aparecidense 1

Matheus Alves, David, Wellington Carvalho, Lucas Rocha ( Vanderley) , Mário Henrique, Allef Freitas (Renan Gorni), Matheus Chaves (Dyego), Higor Leite (Gui Meira), Buba, João Marcos e Júlio César (Stefano Pinho)

Técnico: Lúcio Flávio

Série C - Grupo A5

1ª rodada

Estádio: JK, no Paranoá

Gol: Stéfano Pinho, aos 39 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Vinícius e Matheusão (Capital), Júlio César e Lúcio Flávio (Aparecidense)

Cartào vermelho: Matheusão (Capital)

Público: 523 pagantes

Renda: R$ 5.660