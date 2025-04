Real Brasília marca no fim e escapa da derrota contra o Juventude: 1 x 1

Katyele e Petra (30) comemoram o gol salvador no Defelê, aos 55 do segundo tempo, contra o Juventude - (crédito: @juliocsphoto)

Um gol de Petra, aos 55 minutos do segundo tempo, evitou a derrota do Real Brasília contra o Juventude neste domingo, pela sexta rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. O time de Caxias do Sul (RS) vencia até os acréscimos no Estádio Defelê, na Vila Planalto, quando a zagueiro entrou em cena para salvar as Leoas do Planalto.

O resultado deixa o Real Brasília em décimo lugar na classificação, a um ponto da zona de classificação para as quartas de final. O próximo duelo será contra o 3B da Amazônia no próximo domingo, às 15h, no Estádio da Colina, fora de casa. O adversário é o lanterna isolado da competição.

O Juventude abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo em um chute de fora da área da atacante Kamile Loirão e desafiou o Real Brasília a buscar o empate. Persistente, o time de Dedê Ramos pressionou até os 55 minutos do segundo tempo para evitar o mau resultado dentro de casa.

Leia também: Ceilândia se impõe em Goianésia e estreia com vitória na Série D

A dificuldade do Real Brasília na partida havia sido projetado pelo técnico Dedê Ramos em entrevista ao Correio antes da partida. Não vai ser um jogo fácil. O Juventude marca muito bem. Alterna linha de cinco e linha de quatro. É difícil romper as linhas para atacar o Juventude. Jogam muito com transição também e temos que ter cuidado com os contra-ataques. Vamos ter que nos impor, transpirar e ganhar na vontade, na edição, no algo a mais. Viemos de uma derrota, mas estamos confiantes. Entendemos o que faltou e corrigimos", alertara o treinador.

Série A2

Na abertura do Grupo A da Série A2 do Campeonato Brasieliro, o Minas Brasília foi ao interior de São Paulo e derrotou o São José por 2 x 0 na segunda divisão do futebol feminino. Rafaela Barros e Ayala marcaram para o time candango. A próxima partida será em casa contra o Vasco no próximo domingo, às 16h, no Estádio Bezerrão, no Gama.