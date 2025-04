Conheça Pedro Matos, o talento brasileiro do kitesurfe

O carioca Pedro Matos ostenta títulos nacionais e internacionais do kitesurfe - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pedro Matos é considerado a promessa do kitesurf brasileiro. O atleta está se tornando uma potência mundial do esporte representando o Brasil. Aos 26 anos, movimenta o mercado esportivo por meio da história pessoal e do estilo de vida.

O carioca é um nômade do esporte e vive conforme as ondas. Hoje, reveza os treinamentos e a vida pessoal entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil. A carreira pode ser considerada longa. Pedro começou no surfe aos três anos e descobriu a modalidade aos 12.

“Sou um apaixonado pelo mar. Quando tinha ventos, não conseguia surfar, mas queria continuar na água (risos), foi quando conheci o kite e me apaixonei. Vi que tinha talento para o esporte e me dediquei”, conta o atleta.

Pedro vem de uma família de esportistas e sempre esteve em contato com as atividades físicas. O pai, campeão mundial de voo livre, e a irmã Kyra Gracie, pentacampeã mundial de jiu-jítsu, são inspirações.

Com uma dedicação única em seus treinos diários, sete dias por semana, Pedro traça metas para novas conquistas. Em 2015, foi campeão sul-americano. O primeiro título mundial veio no ano seguinte, aos 18, na China. Nas últimas três temporadas, levou o terceiro lugar do mundial e faturou o brasileiro de 2022.

No primeiro semestre de 2025, o atleta se prepara para as primeiras etapas do mundial, em Cabo Verde. “Estou indo em busca de mais um sonho e título. Meu objetivo agora é ser campeão mundial pelo GKA”, destaca Pedro.

O que é o kitesurfe?

O kitesurfe é um esporte aquático que combina elementos de surfe, wakeboard, windsurf e parapente. O praticante usa uma prancha com alças ou tiras para os pés e é puxado por uma pipa (kite) controlada por cabos e uma barra. Embora seja derivado do surfe, as ondas não imprescindíveis. Também pode ser praticado em lagos e rios.