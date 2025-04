Brasiliense Julia Kudiess volta a ser convocada para a Seleção

Tricampeã da Superliga, a central Julia Kudiess está de volta a Seleção no início do ciclo rumo a LA-2028 - (crédito: CBV)

Talento da geração de 2003 do voleibol, a brasiliense Julia Kudiess voltou a ser convocada para a Seleção Brasileira. A central de 22 anos se juntará ao grupo que disputará a Liga das Nações, a partir de 4 de junho.

Julia Kudiess nasceu em Brasília, mas despontou no cenário nacional pelo Minas. Ela chegou ao clube de Belo Horizonte aos 14 anos e conquistou três edições da Superliga pela equipe — 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, temporada em que foi eleita a atleta revelação da elite do voleibol do país.

A central de 1,92m altura é constantemente elogiada pelo técnico da Seleção, José Roberto Guimarães. Devido a uma grave lesão no joelho, justamente na Liga das Nações, a brasiliense ficou de fora dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e longe das quadras por oito meses. O retorno foi em 23 de janeiro.

“Eu gostaria de contar com ela neste começo de VNL. Seria bom para o desenvolvimento dela. A gente viu e está vendo, ela tem trabalhado. Ela é uma menina com uma cabeça incrível. Temos uma perspectiva de futuro para ela muito grande”, analisou, ao Correio, o dono da prancheta verde-amarela há mais de duas décadas.

Além de Julia Kudiess, também foi chamada nesta segunda-feira (28/4) a central Diana, medalhista de bronze nos Jogos de Paris-2024. O Distrito Federal também está representado no início de novo ciclo pela levantadora Marina Sioto. A atleta vinculada ao Brasília foi convidada para o período de treinos.

Com Julia Kudiess e Diana, a Seleção chega a oito jogadoras convocadas. As demais vagas serão preenchidas após a final da Superliga 2024/2025, entre Osasco e Sesi Bauru, na quinta-feira (1º/5).

O Brasil estreia na Liga das Nações Feminina contra a República Tcheca, em 4 de junho, no Ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Depois, medirá forças com Estados Unidos, Alemanha e Itália, nos dias 5, 7 e 8, respectivamente.

Atletas convocadas

Jheovana (Barueri)

Tainara (Shanghai Bright-CHN)

Helena (Sesc Flamengo)

Lorena (Sesc Flamengo)

Luzia (Barueri)

Laís (Sesc Flamengo)

Julia Kudiess (Minas)

Diana (Türk Hava Yollar - TUR)

Convidadas

Lyara (Barueri)

Marina Sioto (Brasília)

Aline Segato (Barueri)

Lanna (Barueri)