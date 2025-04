Real Brasília é o único time que cedeu ponto ao lanterna na Série A1

Dos sete clubes enfrentados pelo 3B da Amazônia na primeira participação na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, somente um cedeu ponto às amazonenses: o Real Brasília. As representantes do Distrito Federal na elite estiveram à frente do placar duas vezes, mas tiveram os planos de se aproximar do G-8 frustrados com o empate por 2 x 2 fora de casa, no domingo (27/4). Baião e Hilary marcaram para as brasilienses, enquanto Kika e Viso descontaram para as anfitriãs.

Antes de receber o Real Brasília, o 3B da Amazônia havia sofrido 26 gols em seis partidas. Era, disparada, a pior defesa entre os 16 clubes da Série A1 do Brasileirão Feminino. O clube tomou foi vazado oito vezes em dois confrontos, contra Corinthians e São Paulo. Também perdeu para Fluminense (1 x 0), América-MG (3 x 0) e Ferroviária (1 x 0). Bolas na rede a favor, tinha até então somente uma, no 5 x 1 diante do Flamengo.

O ponto somado diante do Real Brasília evita que o 3B da Amazônia possa terminar a Série A1 do Brasileirão com a pior campanha do torneio no atual formato. Em 2020, o Vitória caiu teve a queda decretada com derrotas nos 15 jogos daquela edição. Cinco anos depois, o Atlético-MG foi rebaixado com a última colocação, após um ponto somado. Mesmo aproveitamento do Ceará na temporada anterior.

O Real Brasília jamais foi rebaixado desde que passou a integrar o grupo de elite do Brasileirão Feminino, em 2021. Em compartida, a companhia do Distrito Federal avançou o mata-mata em uma oportunidade, na temporada 2022. Nesta temporada, há a expectativa para o retorno ao round entre os oito melhores times. No entanto, a manutenção do sonho passa pela conquista dos pontos e, sobretudo, vitórias em jogos acessíveis.

O representante da capital federal na Série A1 fecha a 7ª rodada na 11ª posição, sete pontos acima da zona de rebaixamento e dois abaixo G-8, grupo que se classifica às quartas de final. O próximo compromisso brasiliense será na quinta-feira (1º/5), às 16h, contra o Internacional, em Porto Alegre.