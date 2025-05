Morre Jochen Mass, ex-piloto da F1, aos 78 anos, por complicações de derrame

Morreu aos 78 anos Jochen Mass, ex-piloto da Fórmula 1 e vencedor do desafio 24 horas Le Mans.

Conforme nota publicada pela família nas redes sociais a morte do ex-piloto ocorreu por complicações de um derrame.

"Lamentamos a perda de um marido, pai, avô e uma lenda do automobilismo.É com pesar que compartilhamos a notícia de que Jochen Mass faleceu hoje devido a complicações após um derrame sofrido em fevereiro deste ano", diz um trecho do texto.



Jochen Mass nasceu em Colônia, na Alemanha, em 30 de setembro de 1946.

Conforme o portal de notícias da F1, o ex-piloto correu em mais de 104 Grandes Prêmios entre 1973 e 1982. Nesse período, ele subiu oito vezes ao pódio, acumulou duas voltas mais rápidas e uma vitória, no GP da Espanha de 1975, em Montjuic.

















Além da categoria máxima do automobilismo mundial, a Fórmula 1, Jochen Mass acumulou vitórias em várias outras provas, como o lendário desafio 24 Horas de Le Mans.

Após se aposentar das pistas, Jochen Mass seguiu prestando consultoria e assistência a jovens pilotos em especial para Sauber e a Mercedes-Benz.