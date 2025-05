Vasco demite diretor de futebol Marcelo Sant’Ana

O Vasco anunciou, no início da noite deste domingo (11), a demissão do diretor de futebol Marcelo Sant’Ana. Assim, o CEO Carlos Amodeo assume o cargo interinamente. Acumulando funções, portanto. Marcelo, inclusive, estava no cargo desde julho, substituindo Pedro Martins.

Vale lembrar que o Cruz-Maltino atravessa novamente outra fase ruim. Inclusive, já são oito jogos sem vencer: cinco derrotas e três empates, somando tanto o Brasileirão quanto Sul-Americana e Copa do Brasil. Assim, Fábio Carille foi demitido e substituído por Fernando Diniz, que ainda nem estreou. Na última rodada, o Vasco perdeu para o Vitória.

A sequência, aliás, deixa o Vasco em situação delicada no Brasileirão e na Sul-Americana. O time carioca abre a zona de rebaixamento do torneio nacional, com sete pontos e apenas duas vitórias em nove jogos. Já na competição continental, o Cruz-Maltino está em segundo lugar no Grupo B, com cinco pontos. O líder é o Lanús, com oito. O primeiro avança direto ao mata-mata, enquanto o vice disputará a repescagem,

O Vasco, inclusive, agora se prepara para encarar o próprio Lanús, na terça-feira (13), pela quinta rodada da Sul-Americana, às 21h30. Já pelo Brasileirão, o Cruz-Maltino recebe o Fortaleza no sábado (17).

