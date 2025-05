Zico exalta técnico da Seleção: 'Ancelotti tem competência fantástica'

Anunciado na manhã desta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) novo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti ganhou um importante aliado para o trabalho com início em 26 de maio: Arthur Antunes Coimbra, o Zico, contra quem jogou no Campeonato Italiano vestindo a camisa da Roma enquanto o Galinho de Quintino defendia a Udinese. O maior ídolo da história do Flamengo elogiou o treinador italiano pentacampeão da Champions League e único campeão nas cinco principais ligas da Europa: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano.



"Acho um grande nome. Está mais do que acostumado a trabalhar com brasileiro, adora o futebol brasileiro desde quando jogava. Jogou com muitos brasileiros (entre eles, Paulo Roberto Falcão, na Roma). Foi técnico de muitos brasileiros, continua sendo. Então, é um cara com uma competência fantástica", elogia Zico.

O craque lembrou a presença dos principais jogadores do país no futebol do Velho Continente como uma das vantagens para o início do trabalho de Ancelotti. "A maioria da Seleção, os caras jogam na Europa. Eu sempre fui favorável, caso fosse escolhido um técnico estrangeiro, o nome dele em primeiro lugar por causa de todos esses pontos importantes", referenda Zico.

O jogador da Seleção nas Copas de 1978, 1982 e 1986 destaca também o toque de midas de Carlo Ancelotti na relação com jogadores de ponta do futebol brasileiro. Kaká e Vinicius Júnior foram eleitos melhores do mundo sob a batuta dele no Milan e no Real Madrid, respectivamente.

"Ele fez muitos jogadores brasileiros se destacarem por onde passou, nos times dele. Tem tudo para fazer um grande trabalho e a Seleção Brasileira vai mudar totalmente do que vinha fazendo nos últimos tempos", opina Zico.