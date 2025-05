Nadador argentino de 17 anos fica paraplégico após choque com colega

O nadador Matías Bottoni, de 17 anos, ficou paraplégico depois de se chocar com um colega. O acidente aconteceu no sábado (10/5), durante o período de aquecimento para uma prova no último dia do Campeonato Argentino. O torneio era disputado na piscina do Parque Olímpico, em Buenos Aires.

O choque tirou os movimentos de Matías do peito para baixo. Em decorrência da gravidade, o episódio gerou comoção. Bottoni era integrante da pré-seleção de natação da Argentina. Ademais, era cotado para os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, no próximo mês de agosto.

Os saltos feitos em forma de mergulho de cabeça na piscina são comuns logo antes no início das provas. São realizados como aquecimento. O argentino fazia justamente isso no momento em que sofreu a lesão. Quando pulou na piscina, chocou-se com outro atleta, que cruzava justamente a raia em que aterrissaria. O impacto, de muita força, causou uma fratura em uma das vértebras da cervical.

Apesar de ter ficado consciente durante o ocorrido, ele sofreu descompressão da coluna. Na segunda-feira (12/5), passou por uma cirurgia, no Hospital Italiano de Buenos Aires. A operação durou quase quatro horas e foi realizada para a introdução de uma prótese na vértebra fraturada. Já estava claro, todavia, desde o momento do acontecido, que a carreira seria prejudicada. Apesar disso, ele passa bem.

Valeria Grimaux, mãe do nadador, confirmou, em entrevista ao canal El Tres TV, de Rosário, na Argentina, que ele não deve voltar a andar. "Nos disseram que não há possibilidade. Mas tudo depende da resposta neurológica dele. Estamos nos agarrando à fé", disse ela.

"O menino (com quem Matías se chocou) saiu cedo (para dar a largada) e bem no meio do caminho Mattías já estava no ar e ele bateu a cabeça, ou parte da coluna cervical, nas costas do menino. O menino obviamente levou um golpe, mas nada aconteceu com ele, graças a Deus", disse o treinador Gustavo Dandrea, em entrevista ao veículo argentino RTS Medios.

"A cirurgia (de Matías) foi realizada esta manhã (segunda-feira), sei que eles trocaram a vértebra inteira, removeram a quebrada e colocaram a vértebra de titânio na operação, foi muito complicado. Agora temos que esperar o pós-operatório e ver que, como fizeram um trabalho na medula espinhal, para ver se ele não tem nada neurológico. Os médicos dizem que ele possivelmente não retornará a andar", acrescentou ele.

Ajuda com os custos

A família do atleta realizou uma vaquinha on-line para que pudessem juntar fundos para as despesas médicas causadas pelo acidente. O Echesortu Fútbol Club de Rosario, clube no qual o garoto representava no campeonato, emitiu um comunicado nas redes sociais, em forma de agradecimento. Nele, os pais de Matías expressaram a gratidão pelo apoio.

"Queremos agradecer a todos pela quantia arrecadada e os gestos de carinho que recebemos de todos os cantos do mundo. Conseguimos cobrir o custo solicitado pelo Hospital Italiano e nosso filho Matías foi operado. Esperamos a evolução com muita fé na saúde e na força que ele tem para superar tanta dor", afirmaram, na postagem.