Ceilândia empata com Mixto e torce pelo Capital para manter a liderança

Romarinho abriu o placar para o Ceilândia no início do segundo tempo contra o Mixto no Estádio Dutrinha, em Cuiabá - (crédito: X/@Ceilandia E C Torcedor)

O Ceilândia continua invicto na Série D do Campeonato Brasileiro e quase voltou com três pontos do Estádio Dutrinha neste sábado. O líder do Grupo A5 com 11 pontos saiu na frente, em Cuiabá, mas cedeu o empate por 1 x 1 ao Mixto. O resultado permite ao Luverdense assumir a dianteira neste domingo se vencer o Capital no Estádio JK, no Paranoá, às 15h30. O atual vice-campeão do Distrito Federal ocupa o quinto lugar e estreará técnico novo. Felipe Surian assumiu a prancheta depois da demissão de Roberto Fernandes.

Em Cuiabá, o Ceilândia abriu o placar com Romarinho, aos 12 minutos do segundo tempo. Nando chutou de fora da área, o goleiro Jeferson espalmou, mas no rebote Timbó empurrou a bola para o fundo da rede para o time candango.

Cinco minutos depois, o Mixto obrigou Sucuri a operar milagre em uma cabeçada de Emerson. Não deu para repetir a intervenção aos 24. Acionado na entrada da área, Gabriel Justino finalizou no ângulo esquerdo de Sucuri e igualou o placar no Dutrinha. O Ceilândia ainda teve chance de retomar a frente no placar, mas o jogo terminou empatado.

Em entrevista ao Correio, o técnico Adelson de Almeida analisou o resultado fora de casa. "Com oolhar do torcedor, foi um bom jogo de futebol. No olhar do treinador, um jogo difícil, com muitas alternâncias de domínio. Foi um resultado justo e para nós estava dentro do planejamento", admite.

Capital

Sob nova direção depois de trocar o treinador Roberto Fernandes por Felipe Surian, o Capital receberá o Luverdense neste domingo, às 15h, no Estádio JK, com a missão de acessar o G4 do Grupo A5 e embalar rumo às oitavas de final da quarta divisão.

O novo técnico avaliou o plantel depois do primeiro contato com o grupo em quatro dias de trabalho. "O grupo é excelente, com jogadores experientes que nos dão condição de buscar o acesso à Série C", vislumbra o campeão da quarta divisão pelo Volta Redonda, em 2016.

"A partir deste fim de semana, vamos ter uma arrancada brilhante com foco na classificação para a próxima fase e, depois, na ascensão", promete Surian.

As novidades para a partida são os atacantes Deizinho, Matheus Anderson e Éder Lima. Os três estavam lesionados. O zagueiro Pedro Romano teve suspeita de lesão muscular durante a semana e o goleiro Caleb sofreu luxação no ombro.

FICHA TÉCNICA

Mixto-MT 1

Jefferson; Joazi, Daniel Felipe, Michel Custódio (Keynan) e Daniel Vancan (Otavio Farias); Ueslei Gaúcho, Juninho (Rainan), Alexandre e Geovani (Justino); Octávio Cruze Dionathã

Técnico: Michel dos Santos

Ceilândia 1

Edmar Sucuri; Diego Bolti, Mingotti, Euller e Everaldo; Lucas Silva, Tarta e Júnior Timbó (Nando); Nando, Valter Bala e Romarinho

Técnico: Adelson de Almeida

Gols: Romarinho, aos 12, e Justino, aos 24 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Alexandre e Keynan (Mixto) | Wallace (Ceilândia)

Cartão vermelho: -

Público: 486 pagantes

Renda: R$ 10.185

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)