Romário e Baggio se reencontram 31 anos após a final da Copa do Mundo

Os protagonistas da final da Copa do Mundo de 1994 ganharam um novo capítulo lado a lado. Figuras marcantes do tetracampeonato da Seleção Brasileira, Romário e o ex-jogador italiano Roberto Baggio se reencontraram 31 anos após a decisão nos Estados Unidos e apareceram juntos em vídeo publicado nesta quinta-feira (22/5), nas redes sociais do Baixinho.

Baggio, eleito para a Bola de Ouro de 1993, ficou muito marcado pelo pênalti perdido na decisão contra o Brasil no Mundial do ano seguinte. Na ocasião, o craque desperdiçou a última cobrança da Itália na disputa de pênaltis e selou o título verde-amarelo. Baresi e Massaro também perderam as respectivas batidas pela Azzurra, assim como Márcio Santos para a Seleção, mas o camisa 10 carregou o peso nas costas por ser a referência da equipe italiana e ter errado a chance decisiva.

A final da Copa do Mundo dos Estados Unidos, disputada em 17 de julho de 1994, está perto de completar 31 anos. Desde então, Baggio seguiu a carreira por Juventus, Milan, Bologna e Inter de Milão, até se aposentar em 2004, pelo Brescia. Longe dos gramados, foi presidente do setor técnico da Federação Italiana de Futebol até 2013 e foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da ONU com trabalhos humanitários. Enquanto isso, Romário seguiu fazendo história no mundo da bola e é senador pelo Rio de Janeiro desde 2015.

Recentemente, o ex-atacante inaugurou a Romário TV, canal nas redes sociais no qual faz programas com personalidades do futebol. Ele já entrevistou nomes como Neymar, Ronaldo, Bebeto, Galvão Bueno, Raphinha e recentemente o espanhol Gerard Piqué. No entanto, ainda não foi confirmado se Baggio será o próximo personagem do bate papo.

Os dois seguem atrelados sempre que a Copa do Mundo de 1994 é mencionada. O brasileiro foi eleito o melhor jogador da competição, com o italiano em segundo. Além disso, a dupla dividiu a Chuteira de Prata do Mundial daquele ano, ambos com 5 gols, ao lado do alemão Jurgen Klinsmann. Eles ficaram atrás do húngaro Hristo Stoichkov e do russo Oleg Salenko, que fizeram seis cada.