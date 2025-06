Fluminense chega a acordo com Victor Hugo por rescisão de contrato

Victor Hugo em ação com a camisa do Fluminense, porém não agradou - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Em meio à janela extra de transferências, o Fluminense acertou a saída de um jogador de seu elenco. Trata-se do volante Victor Hugo, que tinha contrato de empréstimo até o final de junho, mas rescindiu nesta quinta-feira (5), algo confirmado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Ele estava fora dos planos desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, visto que foi um pedido de Mano Menezes e do auxiliar Sidnei Lobo no ano passado.

Ao todo, Victor Hugo esteve em campo em seis oportunidades pelo Tricolor e na atual temporada só entrou no empate por 1 a 1 com o Maricá, ainda pelo Campeonato Carioca. Agora, ele retorna ao Cascavel FC, clube que detém seus direitos econômicos, mas defenderá as cores do Amazonas na disputa da Série B.

Aposta de Mano e falta de oportunidades com Renato

Nascido em Bela Vista do Paraíso, no interior do Paraná, o jogador se destacou nas categorias de base do Londrina e fez sua estreia no time profissional em 2022. Em setembro de 2024, Mano explicou a chegada do atleta, até então desconhecido no futebol carioca.

“Victor Hugo é uma dessas oportunidades que procuro aproveitar. Ao longo da minha carreira, sempre achei jogadores um pouco desconhecidos. Eles só são desconhecidos até se tornarem conhecidos. Futebol é assim. Futebol brasileiro é muito rico. A gente tem que ser criativo e achar jogadores”, disse.

“Ele é jovem, tem todas as qualidades para evoluir aqui com a gente, assim como chegaram outros jogadores mais para trás. O clube fez um empréstimo aí sem custo, então vai ficar aí um ano para que a gente talvez consiga dar esse salto que todos querem e que muitas vezes na nossa carreira a gente conseguiu fazer, e espero fazer com o Victor Hugo. Ele tem todas as condições”, acrescentou.

