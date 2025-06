Globo colhe frutos do ???efeito Ancelotti??? e celebra recorde no ano com jogo do Brasil

A estreia de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira mobilizou tanto os torcedores quanto os índices televisivos. Para se ter uma ideia, o empate sem gols com o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo, registrou a maior audiência da Globo em 2025. Os números deixaram exibições do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil ‘no chinelo’.

De acordo com dados do Kantar Ibope, a transmissão da partida alcançou 29 pontos de média das 20h07 às 22h (de Brasília), com picos de 30 na Grande São Paulo. Números estes que colocam a emissora na liderança isolada do período — superando a Record (7), SBT (4) e Band (1). Até mesmo o Painel Nacional de Televisão, que cobre as 15 regiões metropolitanas do país, registrou 30 pontos.

A marca mais alta pertencia ao clássico entre Brasil e Argentina, em março, com 27 pontos de pico. Vale pontuar, contudo, que o recorde absoluto da temporada em TV aberta ainda pertence à Record — 32 pontos durante o título corintiano sobre o Palmeiras, no dia 27 de março, pelo Paulistão 2025.

Ancelotti estreia com empate

A Canarinho apresentou uma proposta sólida em campo, embora ainda em construção. Com apenas três treinos sob o novo comando, o time mostrou dificuldades para criar jogadas ofensivas, com erros de passe e pouca objetividade no terço final. Vini Jr tentou criar pela esquerda, Richarlison desperdiçou boas oportunidades e Estêvão, uma das novidades na escalação, demonstrou pouca força física nos duelos individuais.

Ancelotti promoveu mudanças na segunda etapa e lançou Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, substituindo os jogadores mais avançados. Ainda assim, o Brasil manteve dificuldades e viu o Equador controlar o ritmo da partida. O goleiro Alisson evitou a derrota com defesas importantes em finalizações perigosas do adversário.

Novo padrão tático

Apesar do empate sem gols, a Seleção deixou impressões táticas relevantes. O comportamento coletivo, marcado por recomposição defensiva e tentativa de jogadas em profundidade, evidencia o início de um novo modelo de jogo. O técnico italiano parece apostar em um time comprometido, com foco no equilíbrio entre ataque e defesa.

Mesmo com limitações, a atuação defensiva garantiu um ponto fora de casa, resultado que manteve o Brasil na quarta colocação das Eliminatórias, com 22 pontos. A equipe enfrenta o Paraguai na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena. Caso conquiste a vitória, poderá garantir de forma antecipada a classificação para o Mundial de 2026.

Globo ratifica expectativa em torno de Ancelotti

O impacto da estreia na TV aberta reforça o alto interesse dos brasileiros pelo trabalho do novo treinador. Conforme a coluna Outro Canal, do F5, a curiosidade em torno da chegada de Ancelotti foi determinante para a emissora alcançar seu melhor desempenho no ano.

Comentaristas como Luís Roberto, Roger Flores e Júnior compuseram a equipe da emissora durante o jogo. Aliás, o crescimento de 26% em relação à média das últimas quatro quintas-feiras evidencia o peso do nome do treinador italiano na audiência da Seleção.

