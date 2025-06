Conheça o vendedor de petas que sonha em correr ultramaratona na Europa

Produtor e vendedor de biscoito de polvilho, o piauiense Paulo Gomes, de 32 anos, divide a profissão no ramo alimentício com a vida de atleta de trail running (corrida em trilhas). Praticante do esporte desde 2020, Paulo tem como maior objetivo a participação na Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), uma ultramaratona de montanha, que ocorre uma vez por ano nos Alpes, atravessando França, Itália e Suíça.

Apelidado de Palomi, o atleta tem chamado atenção em competições de trail running pelo Brasil por comumente alcançar os primeiros lugares. Neste ano, ele alcançou o pódio no Desafio Sete Cidades, em fevereiro, ficando em 3° lugar na categoria por idade, após correr 27km. Em maio, Palomi fez 50km no Desafio Serra dos Matões e ficou em 4° na mesma categoria.

Há três anos, o piauiense produz os biscoitos de polvilho na cidade de Piracuruca, onde mora, e vende os produtos em Teresina. "Eu já tinha experiência com a produção, pois trabalhei mais de 10 anos em uma fábrica de petas. Aí, surgiu uma oportunidade de iniciar meu próprio negócio, com meu sócio, e produzimos para comercializar na capital do estado", conta Palomi.

Em meio à rotina de trabalho acelerada, Paulo Gomes encaixa os treinos para as maratonas de trail running que participa pelo Brasil. "Eu faço três a quatro treinos pela semana. Acordo muito cedo pela manhã para treinar, abrir a fábrica e produzir o dia todo. Há dias em que ainda vou a Teresina entregar o produto e volto. Esses são dias mais pesados", narra.

"Tirando os dias atípicos, geralmente treino fortalecimento no meu horário de almoço e, ao fim do expediente, faço o treino mais geral. No fim de semana, faço as corridas mais longas, que duram cerca de quatro a cinco horas", completa o atleta.

Apesar do grande esforço diário, Palomi vê o esporte como uma válvula de escape e se diz grato pela oportunidade de correr pela natureza. "A corrida, para mim, é uma manutenção diária. Essas provas trazem a sensação de viver uma vida em um dia, porque passamos por muita coisa. A parte de superação, de vencer obstáculos, de alinhar os pensamentos e seguir em frente mesmo na dificuldade, tudo isso eu aplico na minha vida", destaca.

Sonhos

Embora tenha alcançado o pódio em diferentes competições pelo Brasil, Palomi segue sonhando alto. Ele tem como maior objetivo participar da UTMB, a corrida em trilhas mais prestigiada da Europa. Com uma distância de cerca de 166 km e um desnível positivo de 9.400 metros, é uma das maiores corridas em trilha em número de participantes, com cerca de 100 mil.

"Todo corredor de trilha sonha em participar dessa prova. Eu quero muito chegar lá um dia e quero estar pronto. Participei de uma UTMB no Brasil, o que me mostrou que tenho possibilidades, mas ainda faltam recursos. É seguir treinando e trabalhando para alcançar esse sonho", ressalta Palomi.