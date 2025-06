Neymar se defende de críticas sobre idas às festas e carnavais: ‘Estou há 15 anos no auge’

Neymar Jr. protagonizou um jogo festivo na noite dessa terça-feira (17), na Vila Belmiro, promovido por uma de suas patrocinadoras. O evento, que reuniu nomes conhecidos como Lucas Paquetá, Diego Tardelli e Zé Roberto, teve caráter beneficente e arrecadou fundos para o instituto do atacante. O camisa 10 do Santos esteve em campo por alguns minutos, mas viralizou especialmente por declarações extracampo.

Além do trio mencionado, o evento também reuniu outros nomes como Arthur Melo, Leo, o influenciador Luva de Pedreiro e os cantores MC Livinho e Marcos, da dupla com Belutti. Mesmo fora do ritmo das competições oficiais, o atacante exibiu lances plásticos, deu assistências e balançou as redes.

O duelo contou com transmissão do canal Flow, no Youtube, onde o camisa 10 concedeu uma entrevista durante o intervalo da partida. Durante a conversa, o atacante abordou sobre os julgamentos que costuma receber por sua vida festiva. Contudo, segundo ele, idas às festas e carnavais sempre ocorreram em momentos adequados.

“Todo mundo pensa que as festas que fiz, os carnavais que fui, aconteceram todos os dias. Mas foi só nos momentos que eu poderia ir, nas folgas ou férias. Não é à toa que estou há 15 anos no auge, jogando em grandes times e continuando na Seleção Brasileira… Então, é muita dedicação, tem de abrir mão de muita coisa, eu sei bem o que estou falando”, rebateu.

Neymar: ‘No auge há 15 anos’

O jogador ainda destacou o esforço necessário para manter-se em alto nível. “Tem mais treino que talento. Mais dedicação… Tenho que fazer coisas que nenhum jogador faz. A idade vai chegando e as coisas vão ficando difíceis”, pontuou.

Possível ida ao Fluminense

Outro tema abordado durante o intervalo do amistoso foi a negociação que quase o levou ao Fluminense para a disputa do Mundial de Clubes. Ele confirmou a existência de conversas e revelou que considerou seriamente a proposta tricolor.

“O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. 100% fisicamente, mas eu preciso estar melhor”, justificou.

De acordo com Mário Bittencourt, presidente do clube carioca, o próprio atleta manifestou interesse na transferência temporária. “O Neymar especificamente disse que tinha muita vontade, mas que nesse momento estava muito focado na recuperação dele, em ajudar o Santos a sair da situação que está”, relatou à ESPN.