Kamehameha! O que é o gesto que Igor Jesus faz ao comemorar gols

Na tarde da última quinta-feira (19/6), o atual campeão da Libertadores, Botafogo, fez história ao vencer o campeão da Champions League, o Paris-Saint German por 1x0 durante a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O responsável por marcar o gol do time brasileiro foi o atacante Igor Jesus, que assim que acertou a meta comemorou com um gesto que talvez muitos não reconheçam de cara, mas que homenageia um dos maiores animes que já foi transmitido na televisão brasileira.



O gesto de Igor Jesus é o golpe especial do guerreiro saiyajin Goku, personagem principal de Dragon Ball. Goku na verdade aprendeu o movimento quando ainda era criança, com o primeiro de seus vários mestres, o Mestre Kame, que passou 50 anos desenvolvendo o Kamehameha, um raio azul que ele dispara das mãos. Contudo, como prodígio das artes marciais que é, Goku levou apenas minutos para aprender o poder especial.

Criação e popularização no Brasil

Dois torcedores já cientes da característica comemoração de Igor Jesus, compartilham o amor por Dragon Ball. (foto: Vitor Silva/Botafogo)

O criador de Dragon Ball, Akira Toriyama inventou o nome do poder com um trocadilho em japonês, utilizando o nome de um rei havaino chamado Kamehameha I, com a palavra “Kame” significando tartaruga e remetendo ao próprio personagem Mestre Kame, que na obra também é chamado de Eremita da Tartaruga. E a palavra “ha” que significa onda em japonês - tanto que na tradução em espanhol, uma das poucas que mudou o nome do ataque, o Kamehameha é chamado de Onda Vital.



No Brasil, o anime fez sucesso no fim dos anos 1990, passando em diversos canais como Globo, SBT e a Cartoon Network, a obra ainda teve muitas exibições ao longo dos anos.

Um dos motivos que podem ter influenciado Igor Jesus a gostar tanto da obra é o quão marcante e talentoso é o elenco de dublagem brasileira de Dragon Ball Z, com os gritos de Wendell Bezerra. Com certeza influenciou o atacante a utilizar o principal ataque de Dragon Ball como comemoração de seu gol igualmente cheio de talento e muito marcante.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular