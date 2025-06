Palmeiras supera Al Ahly, alerta de tempestade e vence a primeira na Copa

New Jersey — Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, o Palmeiras nem sempre sabe bem o que vem pela frente. Nesta quinta-feira, o time de Abel Ferreira venceu o Al Ahly do Egito por 2 x 0 pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes, mas teve de lidar com um susto coletivo no MetLife Stadium.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Flaco López fez o segundo da trupe paulista. Depois da comemoração, um barulho ensurdecedor nos smartphones alertou para o risco climático na região de East Rutherford. O estádio teve de ser evacuado e a partida ficou paralisada por 49 minutos. Informações nos telões e nos alto-falantes informavam o tempo inteiro sobre a situação. Não houve pânica. Na verdade, o serviço de segurança deu uma aula aos visitantes de como tratar uma emergência com o mínimo de impacto emocional.

A Copa do Mundo de Clubes tem sido muito afetada por intempéries. O duelo entre Mamelodi Sundowns e Ulsan foi adiado em uma hora. Houve paralisação de uma hora na partida entre Pachuca e Red Bull Salzburg. A chegada do Palmeiras da Carolina do Norte a New Jersey foi prejudicada devido ao tráfego aéreo na região do Aeroporto Internacional de Newark. Motivo: o clima.

Dentro das quatro linhas, o Palmeiras foi superior durante toda a partida. Houve risco de o time ficar com 10 jogadores. O maior risco ao triunfo alviverde partiu do árbitro. O inglês Anthony Taylor mostrou cartão vermelho para Raphael Veiga por considerar uma falta desleal. Convidado a rever o lance, ele trocou a punição por amarelo e aliviou a imensa torcida alviverde no estádio.

A partida começou com 32 graus célsius. Os dois times não deram o mínimo para o sol escaldante. Correram como se fizesse frio. O jogo parou pela primeira vez em New Jersey para reidratação. Os dois técnicos aproveitaram a pausa para dar nova instruções, porém o primeiro tempo terminou sem gol e com muita apreensão do lado verde da força.

Na etapa final, o Palmeiras usou velhas artimanhas para romper a defesa do Al Ahly. A primeira delas foi uma cobrança de falta venenosa para dentro da área. O volante Aníbal Moreno bateu com efeito e Abou Ali se atrapalhou. Mandou a bola contra o próprio patrimônio, no ângulo do goleiro El Shenawi. A torcida que canta e vibra festejou como se tirasse um peso enorme das costas depois da sucessão de gols perdidos contra o Porto e no primeiro tempo diante dos egípcios.

O outro truque praticamente infalível do Palmeiras é o contra-ataque. Aos 13 minutos, Maurício acionou Flaco López. O centroavante partiu em direção ao gol, suportou o tranco do marcador e finalizou com frieza para ampliar o placar e fechar o resultado no tumultuado jogo no MetLife Life Stadium. O time voltará a campo na segunda-feira contra o Inter Miami, na cidade da equipe de Lionel Messi, Luis Suáres e companhia pela última rodada da fase de grupos.

FICHA TÉCNICA

2 Palmeiras (4-2-3-1)

Weverton;

Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;

Richard Ríos e Aníbal Moreno (Emilian Martínez);

Estêvão (Vanderlan), Raphael Veiga (Maurício) e Facundo Torres (Paulinho);

Vitor Roque (Flaco López)

Técnico: Abel Ferreira

0 Al Ahly

El Shenawy;

Hany, Dari (Ramadan), Ibrahim e Allah (Shahat);

Fathy (Afsha), Attia e Romdhane;

Zizo, Abou Ali (Gradisar) e Trézéguet (Bencharki)

Técnico: José Riveiro

Gols: Abou Ali (contra), aos 4, e Flaco López, aos 13 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Giay, Piquerez, Richard Ríos, Raphael Veita, Allah, Attia e Fathy

Público: 35.179 pagantes

Renda: não divugada

Estádio: MetLife

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)