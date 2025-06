Brasileiro destaque do Mamelodi com golaço no Mundial revela clube do coração: ‘Sempre torci’

Autor de um dos gols mais belos do Mundial de Clubes na derrota do Mamelodi Sundowns por 4 a 3 para o Borussia Dortmund, o meia brasileiro Lucas Ribeiro se prepara para enfrentar o Fluminense nesta quarta, -feira (25), às 16h (de Brasília). O duelo, aliás, pode garantir a classificação do time da África do Sul para as oitavas de final.

Na véspera do jogo contra a equpe brasileira, o maranhense de Santa Helena aproveitou a entrevista e revelou para quem torce no Brasil.

“Vocês sabem que nós, jogadores, torcemos pelo time que nós jogamos… Mas eu sempre torci pelo Palmeiras”, disse o jogador de 26 anos.

“Sempre torci muito por conta do meu pai. Ele ama muito o Palmeiras e sempre me fez acompanhar junto desde pequeno. Mas nós, jogadores profissionais, amamos sempre também o clube que estamos defendendo”, acrescentou.

No revés para os alemães pela segunda rodada do Grupo F, o camisa 10 fez uma arrancada fulminante desde o meio-campo, superou os marcadores e finalizou com categoria na saída do goleiro.

Sem jogar profissionalmente no Brasil, Lucas seguiu ainda jovem para a Europa e conseguiu se destacar futebol belga. Mas desde 2023 ele defende o Sundowns e já se tornou xodó da torcida. Na última temporada, aliás, anotou 21 gols e 13 assistências em 49 partidas.

Lucas Ribeiro, portanto, é uma das esperanças de gol da equipe sul-africana diante do Fluminense em busca de uma possíovel classificação ao mata-mata do torneio da Fifa.

