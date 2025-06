Arrascaeta destaca nível do Flamengo e projeta duelo contra o Bayern

Arrascaeta elogia nível do Flamengo no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

Arrascaeta exaltou o nível das atuações do Flamengo no Mundial de Clubes. Já classificado, o Rubro-Negro controlou o Los Angeles FC (EUA) nesta terça-feira (24), mas ficou no empate por 1 a 1 no Camping World Stadium, na Flórida, pela última rodada da fase de grupos.

“Feliz porque continuamos mostrando um grande nível na competição, jogando com a cara do Flamengo. Não vamos abrir mão disso. Fizemos uma grande partida, por momentos muito boa, em outros baixamos as linhas pelo cansaço”, analisou o uruguaio em entrevista após o confronto.

Agora, o Rubro-Negro vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final do torneio. Aliás, quem passar, vai encarar PSG ou Inter Miami.

“Todo mundo conhece a qualidade deles. É um dos melhores times do mundo, mas não vamos abrir mão do que queremos e tentaremos fazer um grande jogo”, garantiu Arrascaeta.

Elogios a Wallace Yan

Arrascaeta também rasgou elogios ao jovem Wallace Yan, que fez mais um gol no torneio internacional diante dos norte-americanos. Ele marcou o gol aos 40 minutos do segundo tempo e garantiu o resultado.

“Pessoalmente, acredito que o teto é ele quem vai colocar. Tem um potencial enorme, finaliza muito bem. Fisicamente, é um animal. Com certeza terá uma grande carreira”, disse.

