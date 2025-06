F1: Bortoleto quebra jejum e é o primeiro brasileiro a pontuar desde 2017

O jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto fez história neste domingo (29/6), durante o Grande Prêmio da Áustria, em Spielberg. Na temporada de estreia dele na Fórmula 1, o piloto da Sauber terminou a corrida em 8º lugar e marcou os primeiros pontos no campeonato, recolocando o Brasil entre os pontuadores da elite do automobilismo mundial após um longo jejum.

Com o resultado, Bortoleto não apenas estreia na tabela de pontuação da Fórmula 1, mas também recoloca o Brasil no mapa após oito anos de ausência — a última vez que um brasileiro pontuou foi com Felipe Massa, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, em 2017.

Estreante na Fórmula 1, Bortoleto já vinha chamando a atenção pelo desempenho sólido e, durante a corrida na Áustria, manteve-se na zona de pontuação — que inclui os dez primeiros colocados e é onde são atribuídos os pontos do campeonato — desde as primeiras voltas.

Quem é Gabriel Bortoleto?

Com apenas 20 anos, Gabriel Bortoleto é considerado uma das maiores promessas do automobilismo brasileiro. Ele foi campeão da Fórmula 3 em 2023 e estreou na F1 em 2025 como piloto da Sauber, uma equipe de meio de grid — termo usado para definir escuderias que, embora não disputem as primeiras posições regularmente, podem surpreender em determinadas provas.