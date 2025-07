João Fonseca bate americano e avança à terceira rodada de Wimbledon

Após estrear com uma sólida vitória em Wimbledon, João Fonseca repetiu a dose e bateu o norte-americano Jenson Brooksby por 3 a 1 na segunda rodada do terceiro Grand Slam do ano, em uma partida bem disputada e de tirar o fôlego.

Com a vitória, o carioca de 18 anos se prepara para enfrentar o chileno Nicolás Jarry pela terceira rodada do torneio, com datas e horários ainda a serem definidos. Além disso, se torna o primeiro homem brasileiro a passar da segunda fase desde Thomas Bellucci, em 2010.

Como foi o jogo

João Fonseca mostrou eficiência e aproveitou o único break point que teve no primeiro set. Após abrir vantagem, mostrou tranquilidade para impedir qualquer reação de Brooksby. O americano teve duas chances de quebra, mas não conseguiu confirmá-las. O set terminou em 6 a 4 para o brasileiro.

No segundo set, Brooksby deu o troco. Conseguiu uma quebra de serviço no fim e fechou em 7 a 5. A reação do norte-americano acabou interrompida no terceiro set. Comandando as ações desde o início, Fonseca conseguiu duas quebras nos primeiros games e o conseguiu fechar sem sustos: 6 a 2.

No quarto set, após quebras de serviços de ambos os lados, João Fonseca confirmou o saque no décimo game e fechou em 6 a 4.

