Leila explica sucesso do Palmeiras no Mundial e cutuca dirigentes no Brasil

O Palmeiras vem fazendo grande campanha neste Mundial de Clubes e pode fazer ainda mais história na próxima sexta-feira (4), quando encara o Chelsea, às 22h (de Brasília), pelas quartas de final. Contudo, o sucesso do Verdão não é uma surpresa para a presidente do clube, Leila Pereira.

Em entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’, Leila ressaltou o projeto que levou o clube paulista a estar entre os oito melhores do mundo. Na visão da presidente, o Palmeiras colhe os frutos de uma boa administração nos últimos anos.

“Sinto imenso orgulho em presidir um dos oito maiores clubes do planeta. A presença do Palmeiras nas quartas de final de uma competição tão importante como o Mundial de Clubes demonstra a excelência do trabalho realizado por nossos jogadores, nossa comissão técnica, nossos funcionários e nossa diretoria”, disse Leila Pereira, que prosseguiu.

“O sucesso do Palmeiras na Copa do Mundo é a confirmação de que, com profissionalismo, equilíbrio financeiro e transparência, um clube de futebol pode alcançar patamares cada vez maiores. Não estamos nas quartas de final por acaso”, completou.

Alfinetada nos dirigentes brasileiros

Inclusive, a mandatária aproveitou o assunto ”administração” para cutucar alguns dirigentes do Brasil. Leila citou estabilidade e responsabilidade financeira, criticando alguns cartolas que ”gastam como se não houvesse amanhã”.

“O futebol brasileiro evoluiu bastante nos últimos anos, mas, infelizmente, ainda existem muitos dirigentes irresponsáveis que, em busca de alegrias passageiras, gastam como se não houvesse amanhã, deixando dívidas impagáveis para seus sucessores e colocando em risco o futuro dos próprios clubes, disse.

“No Palmeiras, isso não acontece. Temos uma gestão profissional, estabilidade, responsabilidade. Pensamos grande, mas não abrimos mão da estabilidade financeira e nem dos nossos valores éticos, que são inegociáveis. O futebol é um esporte fascinante porque testa nossas emoções o tempo todo. No entanto, quem comanda um grande clube deve sempre agir com razão”, completou.

