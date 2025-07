Santos aposta em Igor Vinícius para resolver problema da lateral direita

O Santos anunciou na terça-feira (1º) a contratação de Igor Vinícius. Apesar de não ser muito badalada, a chegada acontece para resolver um problema antigo na lateral direita. Afinal, ninguém do atual elenco conseguiu arrumar o setor e o Peixe espera que seu novo reforço domine a posição.

O lateral tem a aprovação do técnico Cleber Xavier, do executivo Alexandre Mattos e do setor de análise de mercado. Todos entenderam que é uma boa negociação. Ele chega à Vila Belmiro para disputar posição com JP Chermont e Aderlan. Além disso, Igor Vinícius também chega para suprir o fracasso da contratação de Leo Godoy.

Afinal, o argentino não conseguiu embalar uma sequência de jogos no Peixe e foi facilmente liberado para reforçar o Independiente, da Argentina, quando a equipe entrou em contato com o Athletico-PR para contratá-lo de forma definitiva. Assim, o Peixe entendeu que era hora de recalcular a rota no setor.

Na visão da comissão técnica, Igor Vinícius está acima de Leo Godoy no quesito técnico, com boas características ofensivas e recomposições defensivas de qualidade. Assim, além de estar em um patamar diferente do argentino, o novo reforço também sai na frente por um lugar no time titular contra JP Chermont e Aderlan.

Concorrentes não vivem bom momento

Além disso, seus concorrentes não vivem bom momento. JP Chermont vive um processo de amadurecimento, após surgir muito novo, assumir muitas responsabilidades na equipe profissional e cair de rendimento no começo do ano. Já Aderlan, apesar de ser visto como um dos líderes do elenco, não conseguiu mostrar um bom futebol com a camisa do Santos até o momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.