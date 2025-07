Ruan Tressoldi se despede do São Paulo: ‘Minha vontade era ficar’

O zagueiro Ruan Tressoldi se despediu do São Paulo nesta terça-feira (1º), após seu contrato de empréstimo não ser renovado. O Tricolor tentou costurar um novo acordo com o Sassuolo, mas o clube italiano recusou e solicitou o retorno do atleta. Em seu texto, o defensor revelou que tinha vontade de permanecer no clube.

“Hoje me despeço do São Paulo. Aqui eu reencontrei a alegria de jogar futebol. Foram meses intensos, de muito trabalho, entrega e evolução. Voltei a sorrir dentro de campo ? e isso não tem preço. Minha vontade era continuar vestindo essa camisa, mas nem sempre as decisões estão nas nossas mãos. Mesmo assim, saio de cabeça erguida, com gratidão no coração e a certeza de que dei o meu melhor todos os dias”, escreveu Ruan Tressoldi nas redes sociais.

“Obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada: companheiros, comissão, staff e todos que torceram por mim. Levo comigo o que construí aqui – com orgulho e aprendizado. Agora é hora de virar a página e encarar novos desafios. Seguimos em frente, firmes e confiantes. ‘Quem carrega verdade no que faz, nunca anda pra trás'”, finalizou o defensor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ruan Tressoldi (@ruantressoldi)

São Paulo tentou novo acordo

O zagueiro tinha o interesse de continuar no São Paulo, mas o clube não conseguiu chegar a um acordo com os italianos. O Tricolor tentou um novo empréstimo com metas a cumprir. Ruan está com uma lesão no joelho direito e seria comprado pelo clube ao término do vínculo. Entretanto, a proposta não agradou aos italianos.

Na semana passada, os clubes chegaram a dar as conversas como encerradas, mas voltaram a negociar no dia seguinte. O São Paulo bateu o pé quanto às metas ou a não obrigatoriedade de compra, enquanto o Sassuolo gostaria que o novo empréstimo tivesse uma obrigação de compra por R$ 27 milhões, com metas fáceis de baterem. Com um momento financeiro complicado, o Tricolor recusou a proposta.

Ruan chegou ao São Paulo em agosto do ano passado e começou a ter mais chances nesta temporada. Aliás, em 2025, atuou em 15 partidas, sendo 11 como titular. Contudo, por conta da lesão, o zagueiro não será vendido nesta janela de transferências, que era uma das metas do Sassuolo, e deve realizar um procedimento ainda no Brasil antes de retornar para a Itália.

