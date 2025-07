ChatGPT premium simula quartas e aponta campeão da Copa do Mundo de Clubes

A etapa de quartas de final da Copa do Mundo de Clubes começa na sexta-feira (4/7). Oito times seguem vivos na disputa pelo título inédito no futebol mundial. Entre os brasileiros, Fluminense e Palmeiras seguem no páreo.

Leia também: ChatGPT simula resultados e crava o campeão da Libertadores 2025

Potências do futebol europeu, no entanto, prometem dar trabalho, como PSG, Real Madrid e Bayern de Munique. O Correio pediu à versão premium do ChatGPT para simular os resultados das quartas de final, semi e final para apontar quem será o campeão. Confira:



Quartas de final – Simulação e comentários

Fluminense x Al-Hilal (Arábia Saudita)

Palpite: Fluminense 3 x 1 Al-Hilal

Comentário: Apesar do poder financeiro e dos nomes midiáticos do Al-Hilal, o Fluminense se impõe com futebol coletivo e marcação alta. Cano brilha com dois gols e leva o Tricolor para a semifinal, escrevendo mais um capítulo histórico sob o comando de Renato Gaúcho.

Palmeiras x Chelsea (Inglaterra)

Palpite: Chelsea 2 x 1 Palmeiras

Comentário: O Palmeiras entra forte, com um elenco entrosado e um dos melhores técnicos do país. Mas o Chelsea, embalado por jovens talentosos e reforços milionários, leva a melhor com um gol nos minutos finais. O Verdão sai de cabeça erguida, mas falta elenco para segurar a intensidade dos ingleses.

PSG (França) x Bayern de Munique (Alemanha)

Palpite: Bayern 3 x 2 PSG (na prorrogação)

Comentário: O duelo entre gigantes europeus é o mais esperado das quartas. O Bayern, organizado, físico e letal, aproveita uma falha defensiva na prorrogação e avança com autoridade.



Real Madrid (Espanha) x Borussia Dortmund (Alemanha)

Palpite: Real Madrid 2 x 0 Borussia Dortmund

Comentário: O Dortmund até tenta pressionar, mas o Real Madrid — ainda com veteranos como Vini Jr., Bellingham e Valverde — mostra por que é o rei dos torneios internacionais. Vitória segura e sem sustos.

Leia também: ChatGPT analisa times e aponta os oito classificados nas oitavas da Copa do Brasil

Semifinais – Confrontos e resultados simulados

Chelsea x Fluminense



Palpite: Fluminense 2 x 1 Chelsea

Comentário: A zebra brasileira! O Fluminense joga com personalidade, explorando a posse de bola e as trocas rápidas. Cano abre o placar, Chelsea empata com Palmer, mas no fim, Martinelli marca em chute de fora da área. É final inédita para o Tricolor!

Bayern de Munique x Real Madrid

Palpite: Real Madrid 3 x 2 Bayern

Comentário: Um dos melhores jogos do torneio. O Bayern chega a estar à frente por 2 a 1, mas o Real reage com gols de Bellingham e um golaço de Vini Jr. O time merengue vai a mais uma final.

Final – Fluminense x Real Madrid

Palpite: Real Madrid 2 x 0 Fluminense

Comentário: O Fluminense tenta repetir o milagre da semifinal, mas o Real Madrid mostra sua força e experiência. Gols de Rodrygo e Valverde selam o título. Apesar da derrota, o Tricolor sai ovacionado e com orgulho por ter chegado à final contra o gigante europeu.