Seis motivos para o Fluminense ter cuidado com o Al-Hilal

Um ano e meio depois de participar da final do Mundial de Clubes, o Fluminense parte em busca de solidificar a candidatura em nome da segunda tentativa. Nesta sexta-feira (4/7), o tricolor das Laranjeiras enfrenta o árabe Al-Hilal, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, de olho em uma vaga nas semis.

O time carioca se livrou de uma pedreira na antepenúltima fase da competição. Caso tivesse vencido o ex-time de Neymar, o Manchester City seria o adversário da equipe do técnico Renato Gaúcho. A trupe do treinador espanhol Pep Guardiola, no entanto, acabou surpreendida. Derrota por 4 x 3 na prorrogação.

Apesar de ter ficado menos complexa, a vida do Fluminense, todavia, não foi amplamente facilitada. Atual vice-campeão saudita e primeiro time asiático a derrotar uma equipe europeia, o Al-Hilal se reinventou.

Manteve a base do elenco para o torneio mundial, demitiu o treinador português Jorge Jesus, ex-Flamengo, e trouxe Simone Inzaghi. À frente da Internazionale, o italiano, além de ter conquistado uma taça nacional, foi vice da Liga dos Campeões em duas oportunidades.

A mudança de postura da equipe é notável. Além de invicto na Copa do Mundo de Clubes, enfrentou Real Madrid e Manchester City e não foi derrotado. Por isso, o Correio enumerou seis pontos chave portados pelo time saudita dignos de cuidado por parte do Fluminense. Veja:

1 - Aspecto físico

Especialmente nas áreas centrais do campo, o Al-Hilal tem atletas de porte físico e altura avantajados. Os destaques ficam com o zagueiro Koulibaly e os meio-campistas Milinkovic-Savic, Rúben Neves e Mohammed Kanno. O defensor senegalês, dominante na área, tem 1,86m de altura e pesa 89kg. Enquanto Neves fica um pouco abaixo, com 1,80m, a equipe conta com o ‘gigantismo’ de Milinkovic e Kanno. Ambos têm 1,92m de altura, e adicionam muita fisicalidade ao meio de campo.

2 - Bola aérea

Fator oriundo do primeiro tópico, o Fluminense deve vigiar as bolas aéreas defensivas. Justamente por ter diferentes jogadores altos, a jogo aéreo ofensivo do Al-Hilal torna-se um ponto forte. Nas oitavas de final, inclusive, dois gols vieram dessa forma. Um deles de autoria de Koulibaly. O time brasileiro, em contrapartida, tem defensores baixos. Thiago Silva e Freytes passam, por pouco, de 1,80m de altura.

3 - Goleiro inspirado

O tricolor terá diante de si um goleiro em grande fase. O marroquino Yassine Bounou, o Bono, é não apenas um dos destaques da equipe, como também candidato à seleção do torneio. Na partida de classificação diante do Manchester City, somou 11 defesas. Até aqui, em quatro partidas realizadas na competição, tem média de seis intervenções por partida, ou seja, de 86% dos chutes que enfrenta, segundo dados do Sofascore. Para vencer, o Fluminense precisa caprichar nas finalizações.

4 - transições ofensivas

Apesar de ter à disposição atletas de porte físico expressivo, o Al-Hilal se dá ao luxo de usufruir de velocidade pelas beiradas. O conjunto de jogadores lusófonos formado pelo português João Cancelo e pelos brasileiros Marcos Leonardo, Malcom e Renan Lodi dá agilidade ao plantel. Em momentos de subidas ao ataque, o time árabe mostrou saber agredir defesas adversárias com transições em alta rotação.

5 - Dupla brasileira

A dupla formada por Marcos Leonardo e Malcom é mais uma eventual preocupação. Velozes, dão mobilidade ao ataque, especialmente com a entrada de Marcos no lugar do sérvio Mitrovic. Ex-jogadores de times rivais (Santos e Corinthians, respectivamente), eles mostram entrosamento no último terço do campo. Participaram, durante a competição, de gols de autoria um do outro.

6 - Inzaghi

A inteligência tática do treinador Simone Inzaghi é outro fator a ser levado em conta. Descrito como capaz de se adaptar a diferentes situações em campo, é conhecido por dar muita verticalidade às equipes que treina, com voluntariedade por parte de todos os jogadores em múltiplas funções. Por esse motivo, haverá pouco espaço para erros táticos do time brasileiro, especialmente em saídas de bola.