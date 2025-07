Herdeiro do trono britânico, príncipe William presta homenagem a Diogo Jota

As homenagens ao jogador português Diogo Jota se multiplicam, e o príncipe William também usou as redes sociais para publicar uma mensagem de despedida ao atacante português, que morreu nesta quinta-feira (3), aos 28 anos, em um trágico acidente de carro na Espanha.

Por meio da plataforma X (o antigo Twitter), o integrante da família real britânica declarou estar “profundamente entristecido” com o acidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Como membro da comunidade do futebol, estou muito triste com a notícia da morte de Diogo Jota e de seu irmão. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e todos que o admiravam”, escreveu.

As part of the footballing family, I am deeply saddened to hear of the passing of Diogo Jota and his brother. Our thoughts are with his family, friends, and all who knew him @LFC @Wolves. W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 3, 2025