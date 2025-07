Reprodução/Instagram Scheila Carvalho e Sheila Mello

Sheila Mello abriu o jogo sobre sua relação com os ex-integrantes do É o Tchan!, grupo em que participou entre 1998 e 2003. A dançarina desmentiu as especulações de treta com Scheila Carvalho.

"Nunca fui tretada, inclusive esse recorte que colocaram é de uma entrevista que dei em que a pessoa estava pedindo para falar de cada integrante do Tchan!. Logo em seguida, em que falei do Jacaré dessa maneira carinhosa, perguntaram da Carvalho, falei a frase: ‘Não sou tão amiga da Carvalho quanto sou do Jacaré'", revelou ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Segundo Sheila Mello, a rixa com a ex-colega de trabalho surgiu diante do corte da entrevista. "Cortaram toda essa parte e deixaram só: ‘Eu não sou tão amiga da Carvalho'", disse.

Sheila, por sua vez, rasgou elogios à Carvalho. "Respeito e admiração! A gente fez projetos depois que saímos do Tchan!, esse projeto de 30 anos a gente abraça de verdade, ‘Olha o que a gente construiu juntas’. Só que as pessoas acham que a gente precisa ser amigas confidentes. Isso nunca aconteceu, esse vínculo de amizade", pontuou a loira.

O post Será? Sheila Mello quebra o silêncio sobre briga com Scheila Carvalho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.