Real elimina Borussia com aula de marketing e pega PSG na semi da Copa

Gonzalo Garcia comemora com os companheiros o gol que abriu o caminho para a classificação sobre o Borussia Dortmund - (crédito: Sandra Montanez/Getty Images via AFP)

New Jersey — A classificação do Real Madrid para enfrentar o Paris Saint-Germain nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa na vitória por 3 x 2 contra o Borussia Dortmund neste sábado, no MetLife Stadium, foi mais do que uma atestado de favoritismo do clube recordista de títulos mundiais (9) e da Champions League (15). O time espanhol ostentou na prática o sonho quase impossível das grifes do futebol brasileiro: a globalização, internacionalação da marca mais imponente do planeta no mercado dos times na casa de dois fenômenos de bilheteria da NFL: o New York Giants e New York Jets.

Na quarta-feira, o Real Madrid terá pela frente o atual campeão da Champions League na semifinal. O PSG eliminou o Bayern de Munique por 2 x 0, em Atlanta, no duelo marcado pela gravíssima lesão do jovem Jamal Musiala da equipe bávara. Doué e Dembélé fizeram os gols. A equipe francesa teve dois expulsos: Pacho e Lucas Hernández. O sobrevivente terá pela frente o Fluminense ou o Chelsea. Brasileiros e ingleses abrirão a próxima fase na terça-feira. Todos os duelos das semifinais daqui em diante são no MetLife Stadium.

Antes do concerto para 76.611 pagantes na principal arena do torneio, com gols de Fran García e de Gonzalo García no primeiro tempo, a reportagem do Correio Braziliense enfrentou engarrafamento, testemunhou no acesso ao estádio uma romaria de fãs vestidos com camisas brancas e de outras cores da trupe merengue; bandeiras, flâmulas e brilho nos olhos para ver a trupe do Fifa The Best Vinicius Junior em ação.

Do lado de fora, vendedores ambulantes, a maioria de origem latina, comercializava camisas de procedência duvidosa e outros produtos customizados com as cores, as marcas e até os nomes de alguns galáticos. Um deles negociava a blusa por U$S 40 antes de a bola rolar. À medida em que os torcedores entravam no estádio e esvaziavam o acesso, o preço caía para U$S 30. Um camelô lamentava a baixa venda bandeiras, mas admitiu ter exagerado no valor. Estava cobrando o mesmo que uma camisa anunciada pelos colegas.

A primeira exibição do Real Madrid no MetLife Stadium também movimentou a oferta por alimentos na área externa. Havia desde churrasquinho a milho cozido e bebidas para hidratação diante do forte calor do início do verão estadunidense: 29ºC. O setor destinado ao trabalho a imprensa ficou lotado pela primeira vez em seis jogos da Copa de Clubes.

Em clima de Bernabéu

Dentro das quatro linhas, o Real Madrid foi imponente do início ao fim. O conhecimento do técnico Xabi Alonso ajudou. O sucessor de Carlo Ancelotti tem apenas 1 mês e três dias no cargo. A expertise de ter chegado da Bundesliga ajudou Vinicius Junior e companhia a interpretar muito bem o adversário. O treinador levou o Bayer Leverkusen ao título inédito do Campeonato Alemão na temporada de 2023/2024 e conhece o Borussia Dortmund.

Depois de iniciar partidas no sistema tático 3-5-2 e no 4-3-3, Xabi Alonso preparou o Real Madrid no 4-4-2 variável para 4-3-1-2. Bellingham fazia a ponte com Gonzalo García e Vinicius Junior com três volantes atrás dele na proteção à zaga: Valverde, Tchouaméni e Güler. Bem encaixado, o Real Madrid intimidou o Borussia e vencia por 2 x 0 aos 20 minutos.

No primeiro gol, Vinicius Junior recebeu a bola no bico da grande área e repassou-a a Güler. O meia turco deu passe lindo para Gonzalo García chegar de frente para o gol e abrir o placar. No canto esquerdo do goleiro Kobel. O parceiro de Vini chegou a quatro gol na corrida pela artilharia. Alcançou o brasileiro Marcos Leonardo (Al Hilal) e o argentino Di María (Benfica). A joia de 21 anos ainda tem uma semifinal e a possível final pela frente.

O Real Madri ampliou aos 19 com outro García, o Fran. O lateral-esquerdo recebeu um cruzamento do outro ala, o direito Alexander-Arnold, e estufou a rede do Borussia Dortmund no momento ideal da partida, ou seja, antes da pausa para a hidratação.

O ritmo da partida diminuiu na etapa final. O calor insuportável levou o técnico Niko Kovac a fazer três substituições no intervalo com as entradas de Yan Couto, Nmecha e Beier. Incomodou o goleiro belga Courtois em alguns lances, mas não a ponto de incomodar. No lance mais plástico da etapa final antes de Mbappe roubar a cena, Tchouaméni acertou o travessão do goleiro Kobel.

O Borussia Dortmund ensaiou a reação com Beier, diminuindo para2 x 1, mas um voleio espetacular de Mbappé protagonizou o terceiro do Real Madrid e levou os fãs ao delírio pela plasticidade do lance. Teimoso, o Borussia Dortmund voltou a marcar em uma cobrança de pênalti de Guirassy e quase empatou no último lance da partida. Courtois operou milagre. O lateral-direito Yan Couto cruzou, Sabitzzer dominou, finalizou e a muralha belga defendeu no rodapé da trave direita. O juiz pediu a bola e encerrou.

FICHA TÉCNICA

3 Real Madrid (4-4-2)

Courtois; Alexander-Arnould (Ceballos), Rudiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni (Asencio), Valverde, Guler e Bellingham (Modric); Vinícius Junior (Mbappé) e Gonzalo Garcia (Rodrygo)

Técnico: Xabi Alonso

2 Borussia Dortmund (4-3-3)

Kobel; Sule (Yan Couto), Anton e Bensebaini; Ryerson, Gross (Nmecha), Sabitzer, Brandt (Durantville) (Chukwuemeka) e Svensson; Adeyemi (Beier) e Guirassy.

Técnico: Niko Kovac

Gols: Gonzalo Garcia, aos nove minutos do primeiro tempo, Fran García, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Mbappé, aos 48 do segundo tempo (R); Beier, aos 46 minutos do segundo tempo, e Guirassy, aos 54 minutos do segundo tempo (B)

Cartões amarelos: Gross e Yan Couto (B) e Mbappé (R).

Cartão vermelho: Huijsen (R)

Público: 76.611 pagantes

Árbitro: RAmon Abatti Abel (Brasil)