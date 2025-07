MetLife Stadium é tomado por torcedores do Real Madrid e fica 'pintado' de branco

Palco da partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund deste sábado (5/7), o MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, no estado de Nova Jersey, foi quase inteiramente pintado de branco já nos momentos que antecederam a partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

A arena, que tem capacidade para 82.500 pessoas, é a dona da melhor média de público da competição. São 64.906 pessoas por jogo e 259.623 no total em quatro exibições, segundo levantamento feito pelo Correio. Muitos torcedores vestidos de branco foram vistos nos arredores do local.





Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apoiadores, de diversas faixas etárias, usavam uniformes com nomes de diferentes jogadores nas costas, ou até, inclusive, com os próprios. A forte movimentação explicita a internacionalização da marca do Real Madrid. A lotação do local é consequência do poder midiático não apenas do clube espanhol, mas de jogadores como Vini Jr., Bellingham e Mbappé.