Conheça Gonzalo García, único a participar de gols em todos os jogos do Mundial de Clubes

O gol marcado diante do time alemão é o quarto dele no torneio interclubes. O tento anotado o torna um dos artilheiros da competição - (crédito: Getty Images via AFP)

Nem Haaland, Mbappé, Harry Kane ou mesmo Vinicius Júnior. É o jovem atacante do Real Madrid Gonzalo García, de apenas 21 anos, quem rouba a cena como possível grande nome individual da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Protagonista da equipe na vitória do time espanhol por 3 x 2 diante do Borussia Dortmund neste sábado (5/7), pelas quartas de final do torneio, o homem-gol ainda flertou com o rúgbi durante a infância e é parente de uma estrela de Hollywood.

Leia também: MetLife Stadium é tomado por torcedores do Real Madrid e fica 'pintado' de branco



O gol marcado diante do time alemão é o quarto dele no torneio interclubes. O tento anotado o torna um dos artilheiros da competição. O brasileiro Marcos Leonardo, do time saudita Al-Hilal, e o argentino Ángel Di Maria, do português Benfica, também têm quatro. No entanto, estão, ambos, eliminados do campeonato. Portanto, vê as chances por uma artilharia isolada se solidificarem.

A única assistência registrada por ele, na vitória por 2 x 0 diante do Pachuca, do México, ainda na fase de grupos, também o coloca em estado de igualdade como o atleta com maior número de participações diretas para gol, com cinco. O número diz respeito à soma de gols marcados e passes para gol. O atacante de beirada francês Michael Olise, do também já eliminado Bayern de Munique, possui os mesmos cinco.

Apesar disso, García é o único atleta no torneio a registrar, pelo menos, uma participação direta para gol em todos os jogos disputados no campeonato. Não houve uma partida sequer em que o espanhol não tenha somado números à estatística. Nenhum outro jogador de qualquer uma das outras 31 equipes do torneio - inclusive, do próprio Real Madrid - repetiu o feito.

Quem é Gonzalo García

Nascido no dia 24 de março de 2004, Gonzalo García é natural da própria cidade sede do clube em que joga, Madri, capital da Espanha. O que muitos não sabem, no entanto, é que o jovem atacante tem um passado com outro esporte, o rúgbi, e é, ainda, parente de uma atriz de Hollywood.

Leia também: Real Madrid e Dortmund são exemplos na captação de sócios-torcedores



Gonzalo é sobrinho-neto de Rita Hayworth, nome artística de Margarita Carmen Cansino. A atriz é consagrada por papéis como 'Bonita Como Nunca', 'A Dama de Xangai' e 'Sangue e Areia' no cinema internacional. Outros membros da família dele também tiveram sucesso em outros meios.

O avô, Manuel Torres Cansino, primo da atriz, era um toureiro famoso. Os tios, Javier, David, "Coco" e Alejandro Torres Morotes, em adição, tiveram sucesso no mundo do rúgbi, conforme relata o veículo espanhol Infobae.

Quando criança, García chegou a jogar o esporte da bola oval. Porém, optou pelo futebol. Na temporada 2020/2021, chegou à equipe sub-17 do clube do Santiago Bernabéu. Na temporada seguinte, foi ao sub-19. Os números só começaram a dar destaque ao garoto na temporada 2024/2025.

Já no segundo ano de Castilla, equipe B do Real Madrid, anotou 25 gols em 36 partidas, segundo dados do aplicativo FotMob. Assim, se consagrou como artilheiro da Primera Federación, a terceira divisão do país. O torneio em questão terminou apenas em maio.

Leia também: Arsenal aguarda fim do Mundial para tentar contratar Rodrygo, do Real Madrid



Já no mês seguinte, em junho, acabou chamado pelo técnico da equipe principal, o recém contratado Xabi Alonso, para viajar junto da deleção para os Estados Unidos, local onde acontece a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A convocação acabou facilitada pela lacuna surgida no comando de ataque do time espanhol. A lesão do brasiliense Endrick deixou o francês Mbappé como o único disponível para o setor.

Classificado, o Real Madrid, agora, terá o Paris Saint-Germain como adversário nas semifinais do torneio mundial. O time francês, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, luta pela primeira taça da competição. A equipe espanhola, em contrapartida, tenta a sexta conquista desde a entrada da Fifa como organizadora do torneio - e 10ª desde a criação, na década de 1960.