Leila Pereira agradece presença da torcida do Palmeiras no Mundial e alfineta rivais

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não foge das críticas e costuma encarar os debates. Mesmo após a eliminação do Alviverde nas quartas de final do Mundial de Clubes para o Chelsea, ela usou as redes sociais para pedir calma e mandou um recado aos rivais.

Leila, aliás, também agradeceu o apoio da torcida palmeirense, que marcou presença em peso nos cinco jogos disputados nos Estados Unidos. Desse modo, a presença da torcida ganhou destaque na imprensa internacional e no site da FIFA. O Verdão encerrou sua participação no torneio com duas vitórias, dois empates e uma derrota, terminando na oitava colocação geral. Agora, o clube volta as atenções para os torneios nacionais e a Libertadores.

VEJA: Palmeiras termina em oitavo lugar no Mundial de Clubes; veja ranking completo

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos nossos torcedores que estiveram acompanhando nossos jogos nos Estados Unidos e também aos que torceram de todos os lugares do Brasil e do mundo. Sim, o Palmeiras é gigante! Sim, nossa torcida é gigante”, disse Leila Pereira.

“Não tenham dúvidas de que todos deram o máximo. Fizemos o melhor que podíamos. Foram dias intensos de muito trabalho e dedicação. Não fomos passear nos Estados Unidos. Fiquem calmos! Temos muito a conquistar este ano. Não deem ouvidos àqueles que vivem de glórias passadas porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de hoje”, escreveu a presidente.

Próximo jogo do Palmeiras

Todavia, o Palmeiras volta a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Abel Ferreira, o time paulista ocupa a quarta colocação, com 22 pontos, e segue, portanto, vivo nas Copas do Brasil e Libertadores.

