Levantamento do Correio mostra diferença de jogos sem gols sofridos entre Fluminense e Chelsea

Protagonistas do primeiro confronto das semifinais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, Fluminense e Chelsea se encontram às 16h desta terça-feira (8/7), em Nova Jersey, em meio a uma curiosa diferença estatística. Mesmo com 21 jogos a mais já disputados na temporada, o time inglês possui quase o mesmo número de partidas sem sofrer gols em comparação à equipe brasileira.

Conforme levantamento realizado pelo Correio, com dados dos sites FotMob e Transfermarkt, especializados em estatísticas do planeta bola, o Fluminense tem apenas dois 'clean sheets', termo em inglês que especifica o término de uma partida em que uma equipe não sofreu gols, a menos do que o Chelsea. No entanto, o clube de Londres disputou 21 jogos a mais.

Os números levam em consideração a temporada 2024/2025 para o time azul da Inglaterra, e o ano vigente, para o Tricolor das Laranjeiras. Vale destacar que, na Europa, a temporada acontece entre os meses de agosto e junho. No Brasil, de janeiro a dezembro.

No recorte de tempo apresentado, o Chelsea esteve em campo em 62 oportunidades. Dessas, não sofreu bolas na rede em 21. Ou seja, não foi vazado em 33.87% das vezes em que disputou uma partida. Ao todo, tomou 64 gols.

Mesmo com número expressivo de atuação a menos, o número apresentado pelo Fluminense é quase o mesmo. Em 2025, disputou 41 jogos. Nesses, não lamentou um gol sofrido em 19 partidas. Falando mais uma vez sobre porcentagem, a trupe de Renato Gaúcho não foi vazada em 46.34%.

Isso demonstra que o time brasileiro possui melhor aproveitamento na defesa em relação ao adversário da vez. Para chegar perto do número de jogos sem gols sofridos, precisou de 33,87% a menos de tempo.

No gramado do MetLife Stadium, na cidade de Nova Jersey, vizinha de Nova York, as equipes disputarão entre si uma vaga na decisão do campeonato mundial. O Chelsea tenta a segunda taça da própria história. Uma eventual presença na decisão seria a terceira. O Fluminense, enquanto isso, tenta o primeiro troféu em uma possível classificação inédita ao confronto derradeiro.