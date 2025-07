Copa do Mundo de Clubes: Flu precisa ficar de olho no artilheiro do Chelsea

Gol do camisa 10 Cole Palmer pelo Chelsea em partida contra o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes - (crédito: JUAN MABROMATA / AFP)

O Fluminense chega à semifinal como único representante do Brasil ainda na Copa do Mundo de Clubes e com um novo desafio. Na terça-feira (8/7), o carioca enfrenta o Chelsea vai ficar cara a cara com o artilheiro inglês Cole Palmer.

Leia também: Os torcedores do Fluminense que viajam aos EUA para acompanhar o time

O craque, que estreou a camisa 10 no Mundial, balançou as redes pela primeira vez no jogo contra o Palmeiras, na sexta-feira (4/7), mas a atuação de Palmer tem sido essencial para o time inglês. O meio-campista participou de quatro dos 10 gols do time na competição e é dos elementos principais para os desarmes e contra-ataques em velocidade, forte característica da estratégia do Chelsea.





Palmer foi elogiado ainda pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, eliminado pelo Chelsea. “Não pudemos parar o Palmer, confessou em coletiva. "Quando ele recebeu entre as linhas e enfrentou nosso gol, o domínio do jeito que ele fez, o jeito que enfrentou nosso goleiro foi muito bom e inteligente.

O camisa 10 acumula bons números na temporada 2024/25. Em 50 jogos, ele foi titular em 45, fez 16 gols e deu 12 assistências. Os resultados não superam os da temporada passada, em que Palmer balançou as redes 25 vezes e deu 15 passes em 45 partidas.

Ex-Manchester City, o meio-campista participou da conquista da Tríplice Coroa (Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões) pelo clube inglês em 2023. Conhecido como Cold Palmer pela torcida, “Gelado” em inglês, ele recebeu o apelido pela forma como comemora os gols, um gesto que simula estar com frio. A comemoração virou marca registrada e até mesmo o craque Estevão, do Palmeiras, imitou o gesto após o anúncio de contratação pelo Chelsea.