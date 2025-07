Neymar retorna e Santos se prepara para amistoso no Espírito Santo

O Santos começou, de forma oficial, a preparação para encarar a Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira (10), em Vitória. Depois de o confronto passar por um impasse, o Peixe confirmou a partida nesta terça-feira (08), por meio de um comunicado sobre a venda de ingressos do jogo.

A principal novidade na atividade desta terça foi a presença de Neymar. O craque esteve afastado nos últimos dias após ganhar licença-paternidade pelo nascimento de sua quarta filha. A expectativa é que o jogador esteja junto com a delegação que viajará para Vitória nesta quarta e atue durante os 90 minutos.

Na atividade desta terça, Cléber Xavier comandou um treino tático e esboçou o time para enfrentar a Desportiva. Além de Neymar, os laterais Souza e Escobar e os meias Tomás Rincón e Zé Rafael treinaram entre os titulares. Rollheiser e João Schmidt, suspensos na próxima partida do Brasileirão, e o recém-chegado Igor Vinícius, permaneceram entre os reservas.

O amistoso servirá como preparação para a comissão técnica do Santos para o retorno ao Campeonato Brasileiro. Com o adiamento do clássico contra o Palmeiras, o Peixe entrará em campo contra o Flamengo. A partida será válida pela 14ª rodada, no dia 16 de julho, às 20h, na Vila Belmiro.

