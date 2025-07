Um mês para o Pan Jr.: Time Brasil aposta em planejamento para brilhar

Representantes do Brasil na abertura do Pan Jr. de Cali-2021: COB detalha ações para maximizar chance de sucessos dos brasileiros na nova edição, em Assunção - (crédito: Divulgação/COB)

Com o calendário marcando a aproximação dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 — o evento na capital paraguaia ocorre entre 9 e 24 de agosto —, o Time Brasil intensifica a preparação e aposta na logística para potencializar as chances de medalhas dos jovens atletas brasileiros. A exatos 30 dias da cerimônia de abertura no Estádio Defensores del Chaco, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) ajusta os últimos detalhes da missão, com base em estratégia.

Principal evento olímpico sul-americano do ano, o Pan Júnior reunirá mais de quatro mil atletas, entre 12 e 23 anos, em 42 modalidades. Destes, aproximadamente 380 serão brasileiros. A delegação nacional totaliza cerca de 600 pessoas, todas alinhadas aos objetivos. Um deles é superar as 164 medalhas conquistadas em Cali-2021 (59 ouros, 49 pratas e 56 bronzes). Além dos pódios, o COB busca classificar o maior número possível de atletas e equipes para os Jogos Pan-Americanos de Lima-2027.

O Pan Júnior paraguaio distribuirá 216 vagas diretas para o evento adulto — sediado pelos peruanos daqui a dois anos. A maioria dessas vagas está reservada aos medalhistas de ouro nas modalidades comuns aos dois programas de competição. De olho no sucesso, as equipes de logística do Time Brasil trabalham diariamente no desenho da operação, chefiada pelo ex-judoca Leandro Guilheiro, duas vezes medalhista olímpico (bronze em Atenas-2004 e Pequim-2008).

“Temos um grande grupo de profissionais do Comitê — das áreas de Missões e Jogos, Logística e Gerência de Esportes — trabalhando de domingo a domingo para oferecer uma estrutura de excelência à delegação brasileira em Assunção”, afirma Guilheiro. Detalhado, o projeto é construído em etapas, embasado por visitas prévias à cidade-sede e estudos das condições locais. A partir dessas informações, o COB aprofunda aspectos como logística de viagens, serviços médicos e suporte à performance.

O planejamento segue os padrões adotados em edições olímpicas e pan-americanas adultas. "Estamos dando sequência a um serviço de qualidade reconhecido internacionalmente", ressalta Jorge Bichara, consultor de esportes do COB. Apesar do foco no desempenho esportivo, o Time Brasil também se atenta a um dos princípios centrais dos Jogos Pan-Americanos Júnior: criar um ambiente propício ao amadurecimento dos atletas, com foco em entregas futuras.

"Existe aquela sensação de que o atleta está dando os primeiros passos rumo ao grande sonho: participar dos Jogos Olímpicos. Ali, ele começa a vislumbrar o que é esse grande cenário", explica Leandro. A visão do Chefe de Missão do Time Brasil em Assunção-2025 converge com os ideais de Bichara. "Neste tipo de evento, o principal objetivo é dar experiência e fazer com que os atletas compreendam a grandiosidade de representar o Brasil", acrescenta o consultor.

A bagagem adquirida pelos jovens no Pan Júnior, por si só, já é valiosa. "Eu diria que as principais experiências envolvem vivenciar coisas novas, mas também assumir responsabilidades próprias do alto rendimento", pontua Guilheiro. "Que eles ganhem vivência nesse tipo de ambiente, que carrega outra pressão e é fundamental para amadurecer com vistas a futuras participações olímpicas e pan-americanas”, detalha Bichara.