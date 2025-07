FFDF utilizará pela primeira vez o VAR no Candangão Sub-20

A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) irá disponibilizar pela primeira vez o uso do VAR nas competições de base de Brasília. A estreia do recurso acontecerá na disputa das semifinais do Campeonato Candango Sub-20. Brasiliense, Real Brasília, Santa Maria e Sobradinho foram definidios no último final de semana para duelar pela taça do torneio do DF. O uso da ferramenta na fase decisiva foi pensado para melhorar a disputa pelo título da categoria que da a vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

"Decidimos utilizar o VAR nas finais sub-20 devido à grande importância da competição, que inclusive dá vaga ao maior torneio de base do Brasil e do mundo. Além disso, nós adquirimos o equipamento, portanto temos que dar utilidade a ele, não apenas deixar guardado apenas para o profissional", afirmou o presidente.

Desejando trazer mais qualidade para a competição local, o presidente da FFDF, Daniel Vasconcelos, em apoio a arbitragem local, decidiu utilizar o VAR para legitimar os resultados das partidas das semifinais do Candanguinho. Em 2024, a entidade adquiriu o kit e a ferramenta foi utilizada na final do Candangão do ano vigente.

Na semifinal do torneio, Brasiliense e Real Brasília repetem o confronto da última decisão. Do outro lado, Santa Maria e Sobradinho disputam o passaporte para a grande finalíssima. Os mandos de campo foram definidos de acordo com a melhor classificação na primeira fase. O Jacaré e o Leão da Serra decidem os duelos de volta em casa. No primeiro jogo, o time aurianil receberá a equipe amarela, no Estádio Defelê, no próximo sábado (26/7), às 15h. E, no domingo (27/7), a Águia e Sobradinho entram em campo às 10h, no Abadião.