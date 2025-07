Ricardo Oliveira é o novo vice-presidente de futebol Brasília

Durante mais de duas décadas, o ex-atacante Ricardo Oliveira brilhou pelos gramados do Brasil e do mundo e encerrou a carreira de jogador profissional no Brasília FC, tradicional clube da capital federal. Na manhã desta quarta-feira (23/7), o Colorado o anunciou como novo vice-presidente de futebol, no ano em que a instituição celebra 50 anos de história.

Conhecido como “O Bom Pastor”, devido à dedicação à função religiosa na Assembleia de Deus, Ricardo construiu uma trajetória de sucesso no futebol mundial. Com um currículo extenso, o atacante teve passagens marcantes pelo Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Betis e Milan. Além de vestir a camisa da Seleção Brasileira e conquistar os títulos da Copa América de 2004 e da Copa das Federações de 2005 com a Amarelinha.

Em 2023, o jogador foi anunciado pelo Brasília para disputar o Candangão, chegando para ser um dos principais reforços do clube naquela campanha. Em julho, aos 43 anos, anunciou oficialmente a aposentadoria, com uma marca de 800 jogos na carreira.

Terceiro maior detentor de troféus do Campeonato Candango, com oito taças, o Brasília inicia reformulação visando o retorno à elite do Distrito Federal. No próximo mês, o Colorado inicia a saga na segunda divisão local. "O futebol está mudando. E quem se adapta primeiro lidera. O Brasília FC tem potencial para se tornar um case no novo ciclo do futebol brasileiro", analisou Ricardo Oliveira

Ricardo Oliveira estabelece pilares para a gestão como vice-presidente do Brasília, como reestruturação esportiva e administrativa em um projeto de quatro anos, desenvolvimento da base, ampliação da presença digital e outros tópicos.

A chegada de Ricardo Oliveira oxigena os bastidores e resgata parte do prestígio do Brasília. Em 2024, o clube não disputou nenhuma competição organizada pela Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), devido às dificuldades financeiras. O Colorado estreia na Segundinha em 30 de agosto, diante do Grêmio Valparaíso.

Quem é ele?

Ricardo Oliveira iniciou a trajetória como jogador profissional no início dos anos 2000, pela Portuguesa. Destacou-se pela Lusa, ganhou notoriedade pelo Santos e arrumou as malas para a Espanha em 2003, quando defendeu as cores do Valencia e ajudou a equipe a conquistar o título nacional e a Liga Europa. Em 2004/2005, mudou-se para Real Betis e faturou a Copa do Rei. Na temporada seguinte, fez bate-volta por empréstimo no São Paulo, ergueu o caneco da Série A e foi negociado com o Milan. Pela equipe italiana, chegou ao topo do Velho Continente com a conquista da Champions League.

Ricardo Oliveira rodou mais pela Espanha, com experiências no Real Zaragoza e no Betis, passou pelos Emirados Árabes Unidos e vestiu as camisas de Santos, Atlético-MG, Coritiba, Athletic-MG e Brasília, antes de se aposentar. Pela Seleção Brasileira, disputou e ganhou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini