Thiago Silva vê vitória no Beira-Rio como ‘virada de chave’

Thiago Silva em ação na vitória do Fluminense sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Após sofrer cinco derrotas consecutivas, o Fluminense reencontrou o caminho das vitórias. O Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e abriu uma importante vantagem. Assim, o zagueiro Thiago Silva destacou a importância do resultado, que pode significar uma virada de chave na temporada.

“Com certeza (virada de chave). Nós não esperávamos voltar de lá (Mundial de Clubes) assim. Tivemos uma queda de rendimento brusca, que não condiz. Temos consciência. Jogar aqui (no Beira-Rio) nunca é fácil, tinha a pressão e a cobrança por resultados, mas fizemos um jogo sólido e soubemos aproveitar o momento de instabilidade do adversário. O que não podemos é deixar de competir”, disse Thiago Silva.

Semifinalista do Mundial de Clubes, o Fluminense retornou para o Brasil com moral para uma sequência dura. Afinal, enfrentaria Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, postulantes ao título, em sequência, além do São Paulo. Contudo, a situação ficou ainda mais difícil quando vendeu Jhon Arias, seu principal jogador, para o Wolverhampton, da Inglaterra. Assim, sofreu quatro derrotas seguidas.

A sequência negativa, que se juntou a derrota para o Chelsea, da Inglaterra, na semifinal do Mundial de Clubes, terminou com a vitória sobre o Internacional, pela Copa do Brasil. Everaldo marcou os dois gols do triunfo tricolor em Porto Alegre.

Com a vitória, o Fluminense joga por um empate na partida de volta, dia 6, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para avançar às quartas de final. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (2), às 21h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, recebe o São Paulo, no domingo (30), às 20h30, no Beira-Rio.

