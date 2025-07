CBF divulga áudios do VAR de jogadas polêmicas de Corinthians x Palmeiras

Arbitragem do dérbi foi protagonista na Neo Química Arena - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (31/7), os áudios das revisões do VAR na partida entre Corinthians e Palmeiras, realizada nesta quarta (30/7), na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto terminou com vitória corintiana por 1 a 0, e duas jogadas decisivas passaram por checagem do árbitro de vídeo.

A primeira ocorreu ainda no primeiro tempo, quando Memphis Depay dominou a bola na área palmeirense e foi atingido por Gustavo Gómez em uma disputa pela bola. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou inicialmente o jogo seguir, mas voltou após revisar o lance no monitor.

“O jogador defensor, em ação de bloqueio, atinge com a sola antes de o atacante chutar a bola”, explicou o árbitro de vídeo Bráulio da Silva Machado. “O Memphis chuta e ele mete as travas na canela dele”, concordou Wilton, que marcou o pênalti, desperdiçado por Yuri Alberto.

O segundo momento de destaque ocorreu no segundo tempo, quando Maurício balançou as redes para o Palmeiras, mas teve o gol anulado por impedimento. A jogada começou em uma cobrança de falta, com Gómez cabeceando para o meio da área, onde o meia-atacante completou para o gol.

A posição irregular acabou sendo detectada pelo VAR, que traçou a linha na cabeça de Gustavo Gómez, à frente de Raniele, penúltimo defensor do Corinthians. O lance foi considerado factual, sem necessidade de interpretação adicional da arbitragem de campo. Contudo, o Palmeiras ficou na bronca por conta da linha traçada.

Dois times decidem vaga na semana que vem

Com o resultado de 1 a 0 no jogo de ida, o Corinthians joga por um empate na partida de volta para se classificar às quartas de final. Por outro lado, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Contudo, em caso de vitória alviverde por um gol de diferença, a vaga estará sendo decidida nos pênaltis. Aliás, o duelo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque.