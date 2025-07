STJD conclui relatório e ameaça participação de Bruno Henrique em jogo decisivo do Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concluiu o relatório do processo que envolve Bruno Henrique por suposta manipulação de resultado em partida do Brasileirão 2023. A Procuradoria da Justiça Desportiva recebeu o documento e tem terça-feira, dia 06 de agosto, para decidir se apresentará denúncia contra o atacante. Vale destacar, ainda, que o Flamengo encara o Atlético-MG nesta mesma data, às 19h, pela volta da Copa do Brasil.

Neste contexto, a presença do atacante no duelo decisivo dependerá do entendimento do presidente do STJD, o auditor Luis Veríssimo. A medida se ampara no artigo 35 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e, se aplicada, o camisa 27 ficaria suspenso preventivamente antes do julgamento.

O atacante vinha retomando o ritmo e papel decisivo após um período de desempenho aquém — muito especula-se sobre o impacto do processo na atuação do atleta. Ou seja, qualquer medida disciplinar também prejudicaria o Flamengo, que perderia um nome de peso para o período mais decisivo da temporada.

Bruno Henrique vira réu na esfera criminal

Além do trâmite esportivo, o ídolo rubro-negro passou a responder criminalmente por fraude esportiva após o juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara Criminal de Brasília, aceitar a denúncia do MPDFT na última sexta-feira (25). O órgão alega que o atacante teria forçado intencionalmente um cartão amarelo ao final da derrota para o Santos, em novembro de 2023, no Mané Garrincha.

Segundo o órgão, apostadores lucraram com aviso prévio da infração, e o irmão do atleta, Wander Nunes Pinto Júnior, teria participado do esquema como intermediário. Ambos agora figuram como réus e poderão responder judicialmente caso as acusações sejam confirmadas.

Flamengo monitora caso

A alta cúpula rubro-negra acompanha de perto a evolução do caso, mas se manteve em silêncio quanto aos desdobramentos do caso. O clube avalia cenários e estuda estratégias jurídicas preventivas, caso a Procuradoria decida, de fato, formalizar a acusação antes do duelo decisivo.

Ainda de acordo com o ‘O Globo’, a defesa do jogador tem trabalhado no recurso à decisão da Justiça do DF que aceitou aceitou a denúncia. Os advogados desejam afastar qualquer punição cautelas que possa comprometer seu cliente durante o andamento do processo.

Risco de baixa no elenco

A data da possível denúncia coincide com uma das partidas mais importantes da temporada para o Flamengo. Não à toa, Filipe Luís já tem trabalhado com variações táticas e outras opções para se precaver de uma possível baixa. Vale pontuar que o clube também tem se reforçado e contratou Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid, como nova peça ofensiva da equipe.

O momento da temporada pede concentração, preparo e o máximo de opções possíveis à comissão técnica. O Rubro-Negro já vai a campo na noite desta quinta-feira (31) em busca de vantagem diante do Atlético-MG, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece às 21h30, no Maracanã.

Depois, o Flamengo viaja ao Nordeste para encarar o Ceará pelo Brasileirão. O duelo do próximo domingo, 03 de agosto, também é importante para manter o Rubro-Negro na liderança da competição. Três dias depois, e as atenções voltam à Copa do Brasil, com embate decisivo contra o Galo às 19h, valendo vaga nas quartas de final do torneio.