Rally dos Sertões: penúltima etapa é adiada devido às chuvas

Marechal Deodoro (AL) — O inverno nordestino, com fortes chuvas no Litoral Sul de Alagoas, impossibilitou a disputa da sétima e penúltima etapa do Rally dos Sertões Petrobras 2025. A largada seria para o percurso entre Delmiro Golveia e Marechal Deodoro, neste sábado (2/8).

A decisão foi tomada pelo Rally dos Sertões em respeito à segurança dos competidores, princípio inegociável do evento organizado desde 1993. Membros da organização ouvidos pela reportagem relataram que o mau tempo dificultou a decolagem dos dois helicópteros de resgate, pois não há autorização para as provas sem as aeronaves, reservadas para a necessidade de salvamento em trechos de difícil acesso.

Com a suspensão da penúltima etapa, os resultados da disputa anterior das quatro categorias são mantidos. No páreo dos carros, Marcos Baumgart e Kleber Cincea lideram. Nas motos, o espanhol Tosha Schareina segue absoluto. Cenário semelhante para Marcelo Medeiros com quadriciclo. No Veículo Utilitário de Tarefa (UTV), Zé Hélio e Ramon Sacilotti puxam a fila.

A expectativa é de que haja condições climáticas para a largada da última etapa, a mais curta de toda edição de 2025, com 240km totais. Antes de chegar a Alagoas, o principal rally das Américas cruzou quatro estados: largou em Goiânia em 27 de julho, passou por Minas Gerais e subiu em direção à Bahia, antes de cruzar Pernambuco.

A atual edição é a 33ª do Rally dos Sertões e, embora não tenha cruzado a linha de chegada, coleciona números especiais. Após a terceira etapa, entre Januária (MG) a disputa comemorou a marca de 300 trechos, além de mais de 200 mil km rodados, o equivalente a cinco voltas ao mundo. Nas 32 edições anteriores, 123 cidades, das cinco regiões do Brasil, abriram as fronteiras para o Rally dos Sertões. No ano passado, o Distrito Federal foi palco da largada e da chegada.

Desde 1993, 27 países foram representados por competidores. Em média, 2.500 pessoas, entre pilotos, navegadores, equipes, organização e imprensa, compõem a caravana que acompanha cada quilômetro da disputa.

*O repórter viajou a convite do Rally dos Sertões Petrobras

