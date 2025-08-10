Brasiliense Lucas Takaki leva o bronze no judô do Pan Júnior de Assunção

Brasiliense fez luta dura contra adversário colombiano, mas persistiu até colocar a medalha de bronze no peito em Assunção - (crédito: Alexandre Loureiro/CBJ)

Assunção — Lucas Takaki representou muito bem o Distrito Federal e garantiu a primeira medalha da capital nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Neste domingo (10/8), o brasiliense subiu aos tatames do complexo do Comitê Olímpico Paraguaio (COP) e ganhou o bronze da categoria até 60kg, no combate contra o colombiano Jeronimo Pino Balbin. O atleta da capital encontrou resiliência depois da repescagem para subir ao pódio.

O brasiliense teve o ippon como aliado e algoz nas primeiras lutas em Assunção. Nas oitavas de final da categoria até 60kg, o brasiliense enfrentou um dos donos da casa, o paraguaio Israel Maldonado, e venceu em apenas 14 segundos de combate. Nas quartas de final, o brasiliense caiu diante do equatoriano em 3m43s de disputa. Na repescagem, Takaki bateu o cubano Yoel Hernandez e precisou de 4 minutos cravados para aplicar um waza-ari preciso.

O triunfo o credenciou para duelar pela medalha de bronze contra o colombiano Jeronimo Pino Balbin. O brasiliense começou a luta agressivo e demonstrou combatividade. A postura rendeu um shido ao adversário, punição também aplicada a Takaki. Lucas saiu na frente com Yuko, mas viu o rival se reerguer com um Waza-Ari. Mas, quando o relógio marcada quatro minutos de um longa disputa, veio o ippon responsável por garantir o bronze ao DF.

Lucas Takaki iniciou a trajetória no judô aos três anos, na Academia Espaço Marques, em Taguatinga. O irmão mais velho, Matheus Takaki, foi o responsável por despertar o interesse do atleta na modalidade. Com o tempo, o brasiliense foi além da irmandade e iniciou uma relação própria de paixão pela modalidade. "O judô é minha vida. Ele moldou quem eu sou hoje", resume o judoca de 20 anos.

O currículo de Takaki tem como principais resultados as medalhas de ouro da Panam Junior Cup Rio e do CBI Meeting Nacional Júnior, ambos disputados em 2025. Na atual temporada, o brasiliense também conquistou a prata na Panam Junior Cup Asunción e o bronze na European Junior Cup Berlim. Ele também tem um segundo lugar no Mundial Escolar e, agora, ganha forças para seguir a trajetória rumo ao Pan adulto de Lima-2027.

