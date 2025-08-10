Giro Assunção-2025 #1: Brasil ganha 21 medalhas no domingo de Pan Jr

O Time Brasil largou com força total nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025, conquistando 21 medalhas ao longo deste domingo (10/8), o primeiro dia de premiações. Os destaques vieram no judô, com cinco pódios, e na natação, com nove medalhas e direito a recorde pan-americano. No remo, a primeira medalha de ouro do país no evento foi garantida por João Batista e Daniel Passold. O ciclismo, a esgrima e o tiro também contribuíram para o saldo positivo brasileiro na capital paraguaia.
As conquistas foram espalhadas em várias frentes. No judô, a brasiliense Bianca Reis, Clarice Ribeiro, Rafaela Rodrigues e Bruno Nobrega brilharam com medalhas de ouro, enquanto Lucas Takaki, também do DF, levou bronze. Nas piscinas, Stephan Steverink e Ana Júlia Amaral faturaram o ouro com autoridade e Gustavo Saldo fez história nos 200m borboleta ao estabelecer a nova marca pan-americana de 1min59s46. No ciclismo, Eiki Yamauchi e Luiz Cocuzzi garantiram o pódio, enquanto Marcus Pitta brilhou no sabre individual da esgrima e Caio de Almeida foi prata no tiro.
Os 11 ouros, cinco pratas e cinco bronzes garantiram o primeiro lugar parcial no quadro de medalhas. Pan Júnior de Assunção-2025 segue até 24 de agosto, reunindo jovens talentos de 41 países em busca da glória continental. Os medalhistas de ouro individuais garantem vaga no Pan adulto de Lima-2027. As disputas contam com transmissão ao vivo pelo YouTube do Time Brasil, além de cobertura da CazéTV e do BandSports.
Medalhas do dia
Ciclismo – Eiki Yamauchi (bronze, MTB masculino), Luiz Cocuzzi (prata, MTB feminino)
O cross-country do Mountain Bikee rendeu duas medalhas para o Time Brasil na manhã paraguaia. No masculino, Eiki Yamauchi faturou um bronze. No feminino, Luiz Cocuzzi ganhou uma prata. As disputas seguem nesta segunda-feira (11/8), com o BMX Freestyle, a partir de 10h.
Esgrima – Marcus Pitta (bronze, sabre individual)
Marcus Pitta de Lavra Pinto subiu ao pódio representando o Time Brasil na Esgrima. Nascido em Manhattan, Nova Iorque, ele colocou um bronze no peito no sabre individual. Nesta segunda-feira (11/8), será a vez de espada e florete competirem, a partir de 9h.
Judô – Bianca Reis (ouro), Clarice Ribeiro (ouro), Rafaela Rodrigues (ouro), Bruno Nobrega (ouro), Lucas Takaki (bronze)
Todos os cinco competidores do Brasil ganharam medalhas no primeiro dia de disputas em Assunção. A brasiliense Bianca Reis puxou a fila feminina do ouro, composta ainda por Clarice Ribeiro e Rafaela Rodrigues. Bruno Nobrega subiu ao topo do pódio, com Lucas Takaki, atleta do DF, dono de um bronze. Nesta segunda-feira (11/8), a disputa segue a partir das 10h30, com a participação de Eduarda Bastos (63kg), Maria Oliveira (70kg), Matheus Nolasco (73kg) e Luan Almeida (81kg) em ação.
Natação – Stephan Steverink (ouro, 400m livre), Ana Júlia Amaral (ouro, 200m borboleta), Gustavo Saldo (ouro, 200m borboleta, recorde pan-americano), revezamento 4x100m livre feminino (ouro), revezamento 4x100m livre masculino (ouro), Guilherme Camossato (prata), Gabriel Moura (prata), Letícia Fassina Romão (prata), Leonardo Alcantara (bronze)
Na natação, o Brasil brilhou no primeiro dia com a conquista de nove medalhas, destaque para os ouros de Stephan Steverink, nos 400m estilo livre, Ana Júlia Amaral e Gustavo Saldo, ambos nos 200m borboleta. De quebra, o brasileiro estabeleceu novo recorde pan-americano: 1m59s46. As equipes de revezamento feminina e masculina também ficou em primeiro. Guilherme Camossato, Gabriel Moura e Letícia Fassina Romão levaram prata. Leonardo Alcantara faturou um bronze. Nesta segunda-feira (11/8), as disputas na águas de Assunção começam às 9h.
Remo – João Batista/Daniel Passold (ouro, Double Skiff masculino), Kayki Siqueira/Miguel Marques (bronze), equipe Oito Com masculino (prata)
O primeiro ouro do Brasil em Assunção veio do remo. João Batista e Daniel Passold venceram o Double Skiff masculino. Kayki Siqueira e Miguel Marques garantiram bronzes e a equipe do Oito Com levou prata. Nesta segunda-feira (11/8), as provas começam 8h.
Tiro – Caio de Almeida (prata, Pistola de Ar 10m)
Caio de Almeida conquistou uma medalha prata na Pistola de Ar 10 metros. O segundo lugar veio após confronto disputado e decidido no detalhe contra o chileno Diego Parra. Nesta segunda-feira (11/8), a modalidade entra em ação às 8h30.
Resultados coletivos
Vôlei feminino
Brasil 3 x 1 México
Handebol
Brasil 43 x 13 México
Hóquei masculino
Argentina 11 x 0 Brasil
Brasil para acompanhar
Badminton
Davi Carvalho, Juliana Viana, Juliana Akemi e Deivid Carvalho começam a competir em Assunção às 10h. As quartas de final estão marcadas a partir das 16h.
Handebol
Depois de vencer o México, por 43 x 15, a Seleção Brasileira feminina volta a jogar no complexo da SND nesta segunda-feira (11/8). O jogo contra Cuba está marcado para 9h.
Ginástica Rítmica
Com o Brasil embalado por resultados recentes, as competições da Ginástica Rítmica no Pan Júnior Assunção-2025 começam nesta segunda-feira (11/8), a partir das 10h45.
Skate
As finais do skate street estão marcadas para 12h50 (feminino) e 14h45 (masculino). Daniela Vitória, Maria Lúcia de Campos, Filipe Mota e Matheus João competem.
Tiro com arco
Com Miguel Pereira, Sophia Baptista, Isabelle Trindade, Rafael Magalhães, Fernanda Glatt e Leonardo da Silva em ação, o tiro com arco começa às 9h15.
Vôlei
Depois de bater o México, ontem, por 3 sets a 1, a Seleção Brasileira de vôlei cumpre o segundo compromisso em Assunção, hoje, às 17h30, contra o Chile.
