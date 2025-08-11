Brasil domina pódio do skate street do Pan Jr com dois ouro e um bronze

Assunção — Assim como as principais referências, a nova geração do skate street brasileiro está com as manobras afiadas e já toma gosto por ocupar o pódio das competições. Nesta segunda-feira (11/8), as disputas dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 foram dominadas pelo Time Brasil. No masculino, Filipe Mota ganhou o ouro e teve a companhia de Matheus Mendes, dono do bronze, na celebração. No feminino, Maria Lúcia de Campos se destacou e faturou o primeiro lugar, com a compatriota Daniela Vitória na quinta colocação.

Desde as eliminatórias, os representantes do Brasil no skate mostraram alto nível e comprometimento em conquistar o melhor resultado possível para o país. A comprovação veio nas disputas decisivas na capital paraguaia. Durante as três voltas de 45 segundos pelo circuito montado no complexo do Comitê Olímpico Paraguaio (COP) e as três tentativas de best trick — quando o skatista executa uma única manobra —, os brasileiros se mantiveram no topo e indicaram potencial de medalhas em massa.

No feminino, Maria Lúcia travou uma disputa particular pela primeira posição com Poe Pinson. Quando a brasileira executava uma nota alta, a norte-americana vinha na sequência e a superava. A disputa seguiu parelha até o best trick. Na última tentativa, a gaúcha de Canoas cravou um 85.35. A adversária tentou superar na sequência, mas não teve êxito e ficou com a prata. "Eu fico muito feliz comigo mesma, muito orgulhosa, porque é um dos meus grandes objetivos ganhar o Pan-Americano. É treinar para o próximo, em 2027, para chegar nas Olimpíadas e realizar meu maior sonho de infância", ressaltou.

Daniela chegou a figurar na zona de pódio, mas terminou a disputa em quinto lugar. A manauara destacou o alto nível da disputa e se disse feliz pelas manobras apresentadas em Assunção-2025. "Eu curti bastante. Meu primeiro plano é de estar junto com o time Brasil. Estou junto com essas meninas, que são o auge do skate e continuando essa linha de skatista. O feminino está aumentando bastante. Isso é gratificante para caramba. Fico feliz pela medalha de ouro que a Maria conquistou para o nosso prazo. Então, só conquista e muito orgulho de estar aqui", analisou.

Maria Lúcia de Campos teve duelo particular com norte-americana antes da apoteose em Assunção (foto: Ana Patrícia/COB)

Pódio duplo

No masculino, Filipe Mota e Matheus Mendes se destacaram com um pódio duplo para o Time Brasil. Os representantes brasileiros apresentaram manobras de alto grau de dificuldade e foram "separados" na ordem das medalhas apenas por Lazer Crowfold. Enquanto o norte-americano ganhou a prata, o mineiro de Patos de Minas levou o ouro e o carioca do Rio de Janeiro faturou a medalha de bronze. O trio foi praticamente absoluto em Assunção-2025.

Filipe levou um susto no aquecimento. O brasileiro caiu ao tentar fazer uma manobra e sentiu o tornozelo. A região, inclusive, não estava 100% devido a outro problema sofrido meses atrás. Mesmo assim, o mineiro se recuperou e manteve a concentração para subir ao topo do pódio. "Eu já estava com o pé machucado de alguns meses que eu torci. Fiquei meio com medo de não poder participar do campeonato. Ao mesmo tempo, na minha mente, pensei que ia competir de qualquer jeito. Estou muito feliz. Eu só tenho a agradecer a Deus, que me deu força e fé para continuar", discursou na capital paraguaia.

Matheus acompanhou a disputa de perto. Mas, na segunda manobra do best trick, foi ultrapassado por Crawlford e deixou Assunção-2025 com a medalha de bronze no peito. "Eu fiquei muito feliz. Consegui acertar algumas manobras. Pena que eu errei a última, mas, fora isso, eu estou feliz. É uma experiência muito incrível estar aqui, junto com meus amigos e o resto das pessoas. As garotas também andaram muito", destacou.

