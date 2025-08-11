Giro Assunção-2025 #2: Brasil garante mais 20 medalhas no Pan Júnior

Casa do Time Brasil, Cerimônia das medalhas. Na foto, os medalhistas do tiro esportivo Caio Silas de Almeida, Hussein Daruich e Ellen Mendes - (crédito: Marina Ziehe/COB)

Assunção — O Time Brasil seguiu firme na luta pelo topo do quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. No terceiro dia de competições, foram mais 20 conquistas, com destaques para o skate street. A modalidade encerrou a participação com dois ouros e um bronze. O judô, com três ouros e uma prata, também brilhou nesta segunda-feira (11/8). A natação manteve a sequência vitoriosa e somou sete medalhas, enquanto o tiro e a esgrima também deixaram marcas no pódio.

O domínio brasileiro se espalhou pelas modalidades. No skate, Filipe Mota e Maria Lúcia de Campos brilharam com ouro, enquanto Matheus Mendes ficou com o bronze. No judô, Matheus Nolasco, Eduarda Bastos e Luan Almeida subiram ao topo do pódio. Nas piscinas, além da dobradinha nos 100m borboleta feminino, vieram ouros de nomes como Stephanie Balduccini e Stephan Steverink. O tiro rendeu um ouro com Hussein Daruich e um bronze com Elen Mendes. No BMX Freestyle, Davi Gibim conquistou bronze. O remo e a esgrima também ampliaram o saldo verde-amarelo.

O Pan Júnior de Assunção segue até 24 de agosto, reunindo jovens talentos de 41 países em busca da glória continental. Os medalhistas de ouro das disputas individuais asseguram vaga no Pan adulto de Lima-2027. As disputas contam com transmissão ao vivo pelo YouTube do Time Brasil, além de cobertura da CazéTV e do BandSports, levando cada momento da competição ao público brasileiro.

Preliminares do skate. Na foto, o atleta Filipe Mota, medalhista de ouro (foto: Marina Ziehe/COB)

Medalhas do dia

BMX Freestyle – Davi Gibim (bronze)

No BMX Freestyle, Davi Gibim levou para casa uma medalha de bronze em Assunção-2025. O brasileiro se classificou à final e somou 79,67 pontos na disputa da capital paraguaia. No feminino, Luna Navarro acabou em sétimo. Nesta terça-feira (12/8), o ciclismo pista começa 11h05 e define campeões a partir de 18h10.

Esgrima – Matheus Stuermer Brandt (bronze, espada), Lívia Soares Burberry (bronze, florete)

Os brasileiros figuraram no pódio três vezes na esgrima. No melhor resultado, Matheus Stuermer Brandt ganhou bronze na espada. O bronze veio no florete, com Lívia Soares Burberry. Nesta terça-feira (12/8), a modalidade volta aos trabalhos na capital paraguaia a partir das 9h.

Judô – Matheus Nolasco (ouro, -73kg), Eduarda Bastos (ouro, -63kg), Luan Almeida (ouro, -81kg), Maria Eduarda Oliveira (prata, -70kg)

Todos os brasileiros envolvidos no segundo dia de competições do judô na capital paraguaia ganharam medalha. Três foram de ouro: Matheus Nolasco (-73kg), Eduarda Bastos (-63kg) e Luan Almeida (-81kg). Maria Eduarda Oliveira (-70kg) ganhou uma prata. As preliminares desta terça-feira (12/8) começam 10h30, com finais a partir de 15h.

Natação – Joice Otero Rocha (ouro, 100m borboleta), Beatriz Bezerra (prata, 100m borboleta), Lucio Filho (ouro), Stephanie Balduccini (ouro, 200m livre), Stephan Steverink (ouro, 200m livre), revezamento 4x100m livre misto (ouro) e Leonardo Alcântara (bronze, 400m estilo livre)

O Time Brasil repetiu o domínio do primeiro dia de natação e faturou mais sete medalhas, com direito a dobradinha nos 100m borboleta, com Joice Otero Rocha (ouro) e Beatriz Bezerra (prata). Lucio Filho abocanhou o primeiro lugar no nipe masculino. Outros topos de pódio vieram com Stephanie Balduccini, multimedalhista de Cali-2021, nos 200m estilo livre, Stephan Steverink, na mesma classe, e no revezamento 4x100m estilo livre misto. Leonardo Alcantara ganhou um bronze. Nesta terça-feira (12/8), as piscinas de Assunção voltam a se movimentar às 9h, com finais às 18h.

Remo – Quatro sem timoneiro masculino (bronze)

Na prova de quatro sem timoneiro masculina do remo, o Brasil se destacou e ganhou uma medalha de bronze. Nesta terça-feira (12/8), as atividades começam às 8h, com a brasiliense Lara Pizzaro buscando medalhas nas duplas e no oito com feminino.

Skate Street – Filipe Mota (ouro), Maria Lúcia de Campos (ouro), Matheus Mendes (bronze)

Assim como em outras modalidades, o Brasil foi dono do protagonismo no skate street. Filipe Mota e Maria Lúcia de Campos se destacaram e ganharam o ouro na capital paraguaia. No masculino, Matheus Mendes compôs o pódio com o terceiro lugar. Foi o último dia de ação da modalidade.

Tiro – Hussein Daruich (ouro), Elen Mendes (bronze)

O tiro proveu duas medalhas para o Time Brasil no dia de disputas em Assunção. Hussein Daruich e Elen Mendes ganharam ouro e bronze, respectivamente. Nesta terça-feira (12/8), os trabalhos começam 8h30, com o tiro com arco entrado em ação a partir de 9h30.

Davi Henrique Gibim Sodré que recebeu a medalha de bronze (foto: Grazie Batista/COB)

Resultados

Handebol

Cuba 12 x 39 Brasil

Tênis

Pietra Rosolen 2 x 0 Maria Sánchez

Parciais de 6/0 e 6/3

Carlota Balseiro 0 x 2 Nathalia Pontes

Parciais de 6/1 e 6/2

João Pedro Didoni 2 x 0 Luis Andres Flores

Parciais de 6/4 e 6/1

Yleymi Muelle 2 x 0 Ana Amarante

Parciais de 6/3 e 7/5

Gustavo de Oliveira 2 x 1 Ignacio de Armas

Parciais de 5/7, 7/5 e 6/4

Vôlei

Brasil 3 x 0 Chile

Parciais de 25/13, 25/14 e 25/12

Brasil para acompanhar

Badminton

Classificados, Deivid Carvalho, Juliana Viana (que também joga nas duplas com Davi Carvalho) entram em ação nesta terça-feira (12/8), a partir das 17h40.

Handebol

Com duas vitórias na bagagem, o Brasil faz clássico continental contra a Argentina, nesta terça-feira (12/8), a partir das 11h30

Hóquei

Derrotado pela Argentina na estreia, o Brasil tem novo duelo nesta terça-feira (12/8). Às 19h30, mede forças com a seleção da casa, o Paraguai.

Squash

Classificada no feminino, Laura Silva participa das semifinais às 10h. Se ganhar, volta a competir a partir de 18h desta terça-feira (12/8).

Tênis

No período da tarde desta terça-feira (12/8), as disputas do tênis seguem em Assunção. Victor da Cunha compete no simples, enquanto a dupla Gustavo de Oliveira e Nathalia Pontes busca sequência na disputa.

Vôlei

Bem na disputa pan-americana após somar duas vitórias, o Brasil volta às quadras da capital paraguaia às 17h30, contra a República Dominicana.



