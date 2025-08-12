Yacht y Golf Club: o refúgio do Time Brasil no Pan Júnior de Assunção

Assunção — Um refúgio com a paz do isolamento para maximizar o desempenho brasileiro durante os Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção-2025. Essa foi a premissa do Time Brasil na escolha do quartel-general para a estadia dos atletas durante a participação na competição da capital paraguaia. No Yacht y Golf Club Paraguayo, a extensa delegação verde e amarela tem à disposição uma estrutura de excelência, montada com atenção a diversos detalhes. Todos os cuidados buscam ampliar o conforto para maximizar o desempenho esportivo. O Correio visitou o espaço e conferiu a riqueza de nuances do espaço.

Localizados em áreas mais movimentadas de Assunção, os dois principais complexos esportivos pulsam no ritmo da correria do centro do poder paraguaio. A badalação do complexo do Comitê Olímpico Paraguaio (COP) e da estrutura da Secretaria Nacional de Desportes (SND), no entanto, passam longe de tirar a concentração dos brasileiros no afastado e requintado resort escolhido para servir de concentração. A maioria dos 363 atletas com participação garantida em Assunção-2025 ficará hospedada por lá.

Os deslocamentos de 7km para o SND e 22km para o COB pouco incomodam diante dos benefícios da tranquilidade obtida na concentração. "Comparado com outros hotéis, se trata quase do mesmo período de deslocamento. A gente, às vezes, leva de 50 minutos a uma hora para chegar, mas os hotéis mais perto, por causa do trânsito que enfrentam, se aproximam de 40 minutos. Então, a diferença não é tão grande. As modalidades estão habituadas a fazer um planejamento para se deslocar", explica Joyce Ardies, uma das integrantes da ampla e complexa missão arquitetada pelo Time Brasil para os Jogos de Assunção-2025.

Profissionais do COB passam o dia focados nos detalhes para abrigar a equipe de 363 atletas (foto: Marina Ziehe/COB)

A quantidade de detalhes aprofundados para proporcionar conforto aos atletas lembra uma verdadeira operação de guerra. Tudo é pensado previamente: transporte das delegações, incluindo acompanhamento direto do deslocamento entre o Brasil e o Paraguai, alimentação balanceada, hospedagem simultânea de um grande grupo de pessoas e até lavagem dos uniformes de uso contínuo estão entre as preocupações dos bastidores. A quantidade de informações contidas nas planilhas expostas em quadros e painéis digitais ao longo do resort confundem quem não está habituado ao incessante trabalho para tudo ficar dentro dos conformes.

Quando os chegam, os atletas passam por uma imersão na recepção para entenderem o funcionamento dos espaços. "Nós os recebemos e passamos algumas informações rápidas, pois já vínhamos conversando com eles sobre horários, academia, operação da lavanderia e os serviços médicos", detalha Joyce. Entre as regras, está a proibição de troca de quartos entre os competidores e o pedido de respeito ao descanso dos colegas de resort. Mesmo se conquistarem medalhas, os brasileiros devem priorizar o silêncio nos horários noturnos. Cerca de 90% da delegação de 363 competidores está vivendo uma missão do COB pela primeira vez.

Seguindo a premissa de outras missões do COB, a sustentabilidade está no topo das prioridades da base do Time Brasil em Assunção-2025. Não há uso de copos plásticos, por exemplos. Quando chegam, todos os hóspedes brasileiros do resort ganham garrafinhas para utilizarem no dia a dia. Quem trabalha no local também passou por preparação, como a realização de cursos de proteção a abusos, antirracismo e antidopagem. Tudo pensado para auxiliar na formação dos protagonistas do ciclo olímpico.

Organização por setores facilita a integração no atendimento de cada demanda da delegação brasileira em Assunção (foto: Marina Ziehe/COB)

Cuidado mental e físico

Além de centralizar toda a preparação do Time Brasil, a estrutura do Yacht y Golf Club Paraguayo tem cuidado com o bem-estar dos atletas. A Sala de Saúde Mental é um espaço pensado para os jovens atletas se abrirem com psicólogos e levaram à luz possíveis problemas de convivência nas mais diversas searas para garantir a tranquilidade na preparação. Há um canal de denúncia com sigilo assegurado para ampliar o conforto e a segurança dos competidores durante a estadia em Assunção.

Há, ainda, um setor para atendimentos de medicina e recuperação física. O local entrega serviços de massagem, crioterapia e cuidados básicos com possibilidade de serem tratados dentro do resort. Alguns medicamentos foram colocados na mala ainda no Brasil para evitar possíveis problemas com doping. A delegação esportiva do COB está composta aproximadamente 600 pessoas, entre atletas e membros da comissão técnica. Há, ainda, o corpo de médicos, psicólogos e outros funções voltadas à saúde.

Há dois espaços voltados para celebrar os medalhistas: além do contador de conquistas, o COB montou torres para adicionar fotos de quem subir ao pódio (foto: Marina Ziehe/COB)

Festa das medalhas

A distância das regiões centrais de Assunção e o amplo período de concentração máxima por medalhas fez o COB tomar alguns cuidados para evitar o tédio dos atletas. Além das áreas de treinamento, nas quais algumas modalidades, como judô, ginástica, wrestling e esgrima, conseguem se manter em atividade e evitar os deslocamentos até os espaços oficiais de treinamento, o espaço é recheado de distrações. Jogos, tênis de mesa e uma grande piscina com vista para o Rio Paraguai integram as opções. O por do sol do local, inclusive, ganhou elogios de quem está por lá.

Além das refeições centralizadas, o principal momento de interação entre os atletas é a festa das medalhas. Todos os dias, às 20h, a delegação se reúne na parte superior do resort para atualizar o contador de medalhas e celebrar quem fez história defendendo as cores do Brasil. Localizada no hall de recepção do Yacht y Golf Club Paraguayo, as torres dos medalhistas também vão registrar os feitos construídos em solo paraguaio.

Mantendo o alto nível das bases montadas para os grandes eventos poliesportivos, o Time Brasil aposta na tranquilidade como diferencial. Nos Jogos Pan-Americanos Júnior, os atletas não têm a experiência de imersão nas tradicionais vilas. No entanto, ganhou em outros aspectos proporcionados apenas para paz de estarem isolados da badalação da competição. Ao ar puro, seguem a preparação no Yacht y Golf Club Paraguayo com a certeza de terem uma imensa equipe pensando em todos os detalhes para focarem apenas na luta por medalhas.



















